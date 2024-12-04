Amazon, çok modlu yapay zeka ailesi Nova’yı duyurdu: OpenAI'a büyük rakip

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Amazon'un bulut bilişim bölümü olan Amazon Web Services (AWS), düzenlediği re:Invent konferansında AWS ekosistemine entegre edeceği yeni çok modlu üretken yapay zeka modelleri ailesini duyurdu. Nova adının verildiği yapay zeka ailesi Amazon’un yapay zeka alanındaki yetkinliklerini güçlendirme ve rekabette öne geçme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Her işe uygun Nova’lar var

Modellere ve detaylarına geçmeden önce hemen bir örnek vermek istiyorum. Hemen üstteki GIF'te Amazon Nova Pro ile oluşturulmuş bir Amerikan futbolu sahnesi bulunuyor. Fizik ve tutarlılık konusunda model burada çok güçlü görünüyor. Başka bir örnek daha var. Bu örnekte ise geleceğin reklamları gözümüze sokuluyor: Amazon Ads tarafından Amazon Nova Reel ile oluşturulan Pasta City.

Amazon’un blog yazısında yer alan bilgilere göre, Nova serisi şu anda üç farklı “anlama” modelini içeriyor. Nova Micro, hız ve maliyet optimizasyonuyla öne çıkan bir metin model konumundayken Nova Lite, görsel, video ve metin girdileri alarak metin üretebilen düşük maliyetli çok modlu bir model. Ayrıca daha karmaşık ve yetenekli olan çok modlu Nova Pro modeli de bulunuyor. Bu modeller 128 bin ile 300 bin token’lik (100 bin ila 225 bin kelime) bağlam penceresine sahip. Ancak bağlam pencereleri gelecek yıl 2 milyonu geçecek.

Şirket ayrıca Nova Premier adlı, ileri düzeyde karmaşık muhakeme görevleri için geliştirdiği bir modeli 2025’in başlarında kullanıma sunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, Amazon, içerik üretimine yönelik iki yeni model daha tanıttı. Görsel içerik üretimi için optimize edilmiş bir model olan Nova Canvas ve viideo üretiminde kullanılacak Nova Reel. Bu modeller, “sorumlu yapay zeka kullanımı” teşvik etmek amacıyla dijital filigran ekleme özellikleriyle donatılmış durumda. Bu modeller kullanıma sunuldu.

Amazon, 2025 yılı içinde konuşmadan konuşmaya çeviri yapabilen ve tamamen çok modlu girdilerle çalışabilen yerel bir model de geliştireceğini açıkladı. Amazon, konuşmadan konuşmaya modelinin ayrıca ton ve tempo gibi sözlü ve sözsüz ipuçlarını yorumlayabileceğini ve doğal, “insan benzeri” sesler sunabileceğini söylüyor. Bu, OpenaI’ın GPT-4o ile sunduğu doğal konuşmaya benzeyecek.

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Tam Boyutta Gör Bir de Any-to-Any (Herhangi Birinden Herhangi Birine diye çevirsek çok yanlış olmaz) modeli hazırlanıyor. Bu model, teorik olarak çevirmenlerden içerik editörlerine ve yapay zeka asistanlarına kadar uygulamaları güçlendirecek. Bu modele metin, konuşma, görüntü veya video girebilecek ve metin, konuşma, görüntü veya video çıktısı alınabilecek; yani herhangi birinden herhangi birine dönüşüm yapılacak.

Anthropic yatırımları meyve verdi

Amazon, yapay zeka altyapısını geliştirmek için Anthropic ile 8 milyar dolarlık bir yatırım kapsamında ortaklık kurdu. Bu iş birliği çerçevesinde, Amazon’un Trainium 2 çiplerine dayalı dünyanın en büyük yapay zeka hesaplama kümesinin inşasına başlandı. Bu devasa altyapı, Anthropic'in gelecekteki modellerini oluşturup dağıtmasına olanak sağlayacak. Amazon ise Anthropic teknolojilerinden yararlanacak. Bu, OpenAI ve Microsoft’un yakın ilişkisinin bir benzeri.

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Amazon, çok modlu yapay zeka ailesi Nova’yı duyurdu