Amazon’dan yapay zeka hamlesi: Kendi “akıl yürütme” modelini hazırlıyor

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Tam Boyutta Gör Amazon, yapay zeka dünyasında rekabeti kızıştıracak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin, "reasoning" (akıl yürütme) yeteneklerine sahip gelişmiş bir yapay zeka modeli geliştirdiği ortaya çıktı. Business Insider'ın haberine göre, bu modelin Haziran ayına kadar Nova markası altında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Amazon’un akıl yürüten yapay zekası

Kaynaklara göre, Amazon’un yeni yapay zekâ modeli "hibrit akıl yürütme" yaklaşımını benimseyecek. Bu sayede sistem, hem hızlı yanıtlar verebilecek hem de daha karmaşık ve uzun vadeli düşünme süreçlerini gerçekleştirebilecek. Son dönemde Google, OpenAI ve Anthropic gibi devler de benzer akıl yürütebilen modellerle öne çıkmış, DeepSeek gibi firmalar ise bu yetenekleri daha verimli hale getirmeye odaklanmıştı.

Amazon’un hedeflerinden biri, yeni modelinin fiyat-performans açısından rakiplerinden daha verimli olmasını sağlamak. OpenAI'ın o1 modeli, Anthropic’in Claude 3.7 Sonnet’i ve Google’ın Gemini 2.0 Flash Thinking modeliyle rekabet edecek olan Nova modeli, Amazon’un iddiasına göre çok daha uygun maliyetli olacak. Yeni modelin, yazılım geliştirme ve matematik yeteneklerini değerlendiren SWE, Berkeley Function Calling Leaderboard ve AIME gibi dış ölçütlerde ilk 5’e girmesi hedefleniyor.

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Bu arada belirtelim; Amazon, dünyanın ilk hibrit akıl yürütme modeli Claude 3.7 Sonnet’i geliştiren Anthropic’e şimdiye kadar 8 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. İki şirket, yapay zeka çipleri ve bulut bilişim gibi alanlarda işbirliği yapmış durumda. Amazon kendi modeliyle önemli ortağının doğrudan rakibi olacak.

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