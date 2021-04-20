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    Amazon.com.tr'de gıda kategorisinde 20 TL indirim kampanyası yeniden başladı

    Amazon.com.tr'deki gıda ürünlerinde geçerli 100 TL ve üzerine 20 TL indirim kodu haberimizde.
    20 Nisan 2021, 20:00 (16 sn.)
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    1
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon.com.tr'de gıda kategorisinde 20 TL indirim kampanyası yeniden başladı
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    Amazon Türkiye, geçtiğimiz günlerde başlattığı ve 18 Nisan’da sona eren Ramazan kampanyasını yeniden başlattı. İndirim kodunu kullanarak gıda kategorisinde 20 TL indirimden yararlanabilirsiniz.

    • Gıda ürünlerinde 20 TL indirim kodu: RAMAZAN2

    İndirim kodu 100 TL ve üzeri alışverişlerde, satıcının Amazon.com.tr olduğu seçili ürünlerde geçerli. Kampanya sayfasını ziyaret ederek indirim kodunun geçerli olduğu tüm ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Daha önce sipariş vermiş müşteriler de kampanyadan yararlanabilir.

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    Ayrıca Bkz. "DH ve Amazon iş birliği ile mobil aksesuarlarda geçerli 20 TL indirim kodu"

    Gıda ürünlerinde 20 TL indirim kodu kampanyası 25 Nisan’a kadar devam edecek. İndirim kodunu 25 Nisan gün sonuna kadar kullanabilirsiniz.

    Kampanya sayfası

    İndirim kodu geçerli tüm ürünler



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