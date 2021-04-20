Amazon.com.tr'de gıda kategorisinde 20 TL indirim kampanyası yeniden başladı

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Amazon Türkiye, geçtiğimiz günlerde başlattığı ve 18 Nisan’da sona eren Ramazan kampanyasını yeniden başlattı. İndirim kodunu kullanarak gıda kategorisinde 20 TL indirimden yararlanabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde 20 TL indirim kodu: RAMAZAN2

İndirim kodu 100 TL ve üzeri alışverişlerde, satıcının Amazon.com.tr olduğu seçili ürünlerde geçerli. Kampanya sayfasını ziyaret ederek indirim kodunun geçerli olduğu tüm ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Daha önce sipariş vermiş müşteriler de kampanyadan yararlanabilir.

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Gıda ürünlerinde 20 TL indirim kodu kampanyası 25 Nisan’a kadar devam edecek. İndirim kodunu 25 Nisan gün sonuna kadar kullanabilirsiniz.

Kampanya sayfası

İndirim kodu geçerli tüm ürünler

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