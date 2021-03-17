Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi

Ülkemize giriş yaptığı günden beri ürün yelpazesini geliştirmeye devam eden Amazon son olarak gıda ürünlerini ekledi. Yağ, bakliyat, atıştırmalık, baklagil, kuruyemiş, içecek gibi ürünler Amazon güvencesiyle satın alınabiliyor.
Amazon Gıda Ürünleri kategorisi
Ayrıca Bkz. "EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı"
Süpermarket fiyatlarına göre indirim mevcut. Şu an için az sayıda kampanya var ancak ilerleyen günlerde ürün sayısının ve marka sayısının artmasıyla birlikte fırsatlar da artacaktır.
Prime üyelerine hızlı ve ücretsiz kargo kampanyası devam ediyor. Prime değilseniz 50 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücretsiz.
Amazon Gıda Ürünleri kategorisi
Fora Natürel Sızma Zeytinyağı 5L: 118,46 TLİlginizi Çekebilir DH ve Amazon iş birliği ile seçili aydınlatma ve hırdavat ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim kodu
Superfresh Superton, Ton balığı 3x75Gr x8: 16,77 TL
Dardanel Ekonomik Ton Balığı 2x160Gr: 19,81 TL
Sma Optıpro 3 12-36 Ay Devam Sütü 800 G: 102,90 TL
Ruffles Süper Boy: 3,90 TL
Indomie Körili Noodle: 1,67 TL
Kuruyemiş ve kuru meyveler listesi
Baklagiller ve makarnalar listesi
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oha??!!
demekki 100 lira barajı siparişlerin azalmasına neden oldu yada kısa bir süre için 50 lira yaptılar bilemiyorum
Bitir şunları amazon! Amerika>Orta Doğu
bekleyip göreceğiz
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