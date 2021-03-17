Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi

    Amazon Türkiye'de süpermarket kategorisine gıda ürünleri eklendi. Yiyecek, içecek ve yemeklik ürünleri bu kategoride indirimli olarak bulabilirsiniz. Çeşitli ürünlerde öne çıkan indirimler mevcut.
    17 Mart 2021, 14:39 (Güncellendi, 6 sa.)
    2,8b
    26
    65
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemize giriş yaptığı günden beri ürün yelpazesini geliştirmeye devam eden Amazon son olarak gıda ürünlerini ekledi. Yağ, bakliyat, atıştırmalık, baklagil, kuruyemiş, içecek gibi ürünler Amazon güvencesiyle satın alınabiliyor.

    Amazon Gıda Ürünleri kategorisi

    Ayrıca Bkz. "EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı"

    Süpermarket fiyatlarına göre indirim mevcut. Şu an için az sayıda kampanya var ancak ilerleyen günlerde ürün sayısının ve marka sayısının artmasıyla birlikte fırsatlar da artacaktır.

    Prime üyelerine hızlı ve ücretsiz kargo kampanyası devam ediyor. Prime değilseniz 50 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücretsiz.

    Amazon Gıda Ürünleri kategorisi

    Fora Natürel Sızma Zeytinyağı 5L: 118,46 TL

    İlginizi Çekebilir Avatar DH ve Amazon iş birliği ile seçili aydınlatma ve hırdavat ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim kodu

    Superfresh Superton, Ton balığı 3x75Gr x8: 16,77 TL

    Dardanel Ekonomik Ton Balığı 2x160Gr: 19,81 TL

    Sma Optıpro 3 12-36 Ay Devam Sütü 800 G: 102,90 TL

    Ruffles Süper Boy: 3,90 TL

    Indomie Körili Noodle: 1,67 TL

    Atıştırmalık ürünler listesi

    İçecekler listesi

    Kuruyemiş ve kuru meyveler listesi

    Baklagiller ve makarnalar listesi



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Johny Constantine 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    [resim] ...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    *GameOver* (Durukan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    prime üyeliği devam ettirmek için güzel bir neden beğendim 4 liraya doritos alırım canım sıkıldıkca kargoyla eğlenceli olur
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    b0Ni 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    doritos hopi kodlarını alıp iade ederler artık
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    11
    funky soul (Yusuf funkysoul35@hotmail.com) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    https://www.amazon.com.tr/Ruffles-Originals-S%C3%BCper-Patates-Cipsi/dp/B08Q97WY4M/ref=lp_22380413031_1_6

    oha??!!
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    4007 30 dk. ( Mesaj Silindi ) funky soul
    Oha lık bir durum yok Satıcıya bakınız..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Stok işine el atsalar bir çok güzel olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C clio 1.2 16 v (ayhan ayhan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Prime deneme üyeliği ile elektrikli küçük ev aletini kargo ücretsiz getire bilir miyiz.daha prime üyeliği yapmadım 1 ay sonra ücretli yazıyor kahve değirmeni alacağım.110 TL kargo su var.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Egrino 1 sa. ( Mesaj Silindi ) clio 1.2 16 v
    110tl kargo diyorsa yurt dışı ürünü muhtemelen. vergi de vardır onda prime işlemez ona
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V visceroid 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kapsül kahve çeşitleri gelsin artık insafsızlar. Dolce Gusto getir Amazon, duy sesimi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yarım kilo bulguru 20₺ gördüm. İnsan utanır.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mltya44 (Özcan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hepsiburada bugün anket yolladı. Soruları amazonla ilgiliydi genellikle. Alt limitsiz kargo ve aylık belirli bir üyelikle kargo bedava olsa tercih eder misiniz gibi sorular vardı. Rekabet iyidir.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    antique (el turko ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mltya44
    HB eskiden 100 lira üzeri kargo ücretsiz diyordu.. az önce baktım da 50 liraya çekmişler görünüyor..
    demekki 100 lira barajı siparişlerin azalmasına neden oldu yada kısa bir süre için 50 lira yaptılar bilemiyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Buİnsansa (Bu İnsansa) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Trendyol, hepsiburada tarzı sitelerin piyasa değeri yüzde 5-10 daha düştü böylece.

    Bitir şunları amazon! Amerika>Orta Doğu
    2 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    imax1 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Buİnsansa
    O iş imkansız dostm :) önce şu stoklarına adam gibi ürünler eklemesi lazım. Bi halt bulamıyoruz elektronik telefon vs. Bugün yine kargocu dağıtan mahalleye çocuk 250 paketşn 200-210 u trendyol dio :) bu sadece bi kaç mahalle hesap et yani ve de sadece mng kargo :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Stereo Palma (Sir Yucesoy) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Buİnsansa
    Amazon mu Trendyol u bitirecek? Hiç güleceğim yoktu.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Stereo Palma (Sir Yucesoy) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fırsat bişey görmedim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    frdbb (frd baba) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    müşteri temsilcisi , amazonun kendi ürünlerinde , açıklamadaki paket adedinin gönderileceğini söylüyor. ama pazar yeri esnafını bilemeyiz diyor, soru sor kısmından kendiniz öğrenin diyor .

    bekleyip göreceğiz
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Gofrak (Furkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) frdbb
    her üründe 20 30 paket yazıyor piyasada 20 lira olan şey için tane hesabı yapınca 30-40 kuruş diyor cidden çok tuhaf
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    imax1 3 sa. ( Mesaj Silindi ) frdbb
    Ben şimdi konuştum 1 adet ücreti hepsi diyor. Karalog hatası olmuş diyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A Alkalen Fosfataz 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazondan pişmaniye alacağım aklıma gelmezdi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    by__metallica +228 Indomitablee +200 Schtroumpf Grognon +119 Jeolog. +112 _Saint_ +96 TheStarBox +92 emre1393 +89 Fox913 +81 cocainbar +74 escanor_ +69
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    26 Kişi Okuyor (14 Üye, 12 Misafir) 7 Masaüstü 19 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2752 kez okundu.
    31 kişi, toplam 33 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, amazon türkiye ve
    7 etiket daha amazon.com.tr gıda süpermarket market sıcak fırsat indirim Internet
    Facebook Sayfası246,5b
    Twitter Profili99,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı316b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. SpaceX, Starship prototipinin iniş anlarından inanılmaz görüntüler paylaştı 1 sa. Toyota, yeni Aygo X Prologue ile A segmentine yeni bir soluk kazandıracak 1 sa. Galaxy A52 ve A52 5G ile tanışın 2 sa. Mobil RTX 3050 Ti 4 GB sızdı 2 sa. PC için Game Pass kullanıcıları yarın EA Play'e kavuşuyor 2 sa. GTA Online'ın yükleme süresini ciddi oranda düşüren güncelleme yayınlandı 2 sa. Galaxy A72 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. Xiaomi Mi 11 Lite basın görseliyle karşımızda 3 sa. PS Store'da 'Mega İndirimler' başladı: İşte dikkat çekenler 3 sa. Xbox, oyunların indirme hızını arttıran bir güncelleme hazırlıyor: Yakında yayınlanacak 4 sa. Yeni Samsung Galaxy A serisine ilk bakış - Orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor! (Galaxy A32,A52,A72) 4 sa. Logitech Combo Touch & Crayon - İnceleme 4 sa. realme GT modeli AnTuTu’da engellendi 4 sa. Zack Snyder's Justice League erkenden sızdı: Torrent sitelerine düştü 4 sa. Micron; 3D XPoint bellek çalışmalarını sonlandırdı, fabrikaları satıyor 4 sa. Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti 5 sa. Google'ın "hafif" arama uygulaması 500 milyon indirme barajını aştı 5 sa. Netflix'in en pahalı filmi konumundaki, kadrosuyla dikkat çeken The Gray Man'in çekimleri başladı 6 sa. Wikipedia'da büyük teknoloji şirketleri için ücretli hizmet devri başlıyor 6 sa. Yeni nesil teknolojiyle donatılmış LG kurutma makinesi incelemesi! 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi Sonraki Stranger Things'in 4. sezonundan yeni görseller paylaşıldı 7 sa. 2021 BMW i4 tanıtıldı: 590 km sürüş menzili ve daha fazlası 7 sa. Turkcell'in beş farklı 5G projesine Avrupa Birliği'nden destek 8 sa. Apple'ın sahte ürünlerle mücadele için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı 8 sa. EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı 8 sa. Ubisoft Mağazası'nda %85'e varan indirimler başladı 9 sa. Google Play kesintisi belirli şartlarda yarıya düşecek 9 sa. Popüler strateji oyunu Crusaders Kings 3'ü bu hafta ücretsiz oynayın 9 sa. Oppo Reno 5 F tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 10 sa. Nazileri yenmek için illüzyon kullanan gerçek bir sihirbazın hikayesini anlatan filmin başrolü Benedict Cumberbatch oldu 10 sa. Mars roketi Starship bu yaz ilk kez uzaya çıkacak 11 sa. Assassin's Creed yapımcısı, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 19 sa. Dungeon of the Endless: Apogee, mobil cihazlar için yayınlandı 20 sa. Avatar ve Endgame arasındaki gişe farkı hızla açılıyor 20 sa. Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor 20 sa. Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar 21 sa. Huawei'nin Harmony işletim sistemini hangi modellere getireceği sızdı 21 sa. Mobil oyun Tomb Raider Reloaded, bazı bölgelerde erişime açıldı 22 sa. realme C25 haftaya tanıtılıyor 22 sa. Karbon fiberli dizüstü bilgisayar | Acer Book RS'i kullandık Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız