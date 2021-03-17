Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi

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Ülkemize giriş yaptığı günden beri ürün yelpazesini geliştirmeye devam eden Amazon son olarak gıda ürünlerini ekledi. Yağ, bakliyat, atıştırmalık, baklagil, kuruyemiş, içecek gibi ürünler Amazon güvencesiyle satın alınabiliyor.

Amazon Gıda Ürünleri kategorisi

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Süpermarket fiyatlarına göre indirim mevcut. Şu an için az sayıda kampanya var ancak ilerleyen günlerde ürün sayısının ve marka sayısının artmasıyla birlikte fırsatlar da artacaktır.

Prime üyelerine hızlı ve ücretsiz kargo kampanyası devam ediyor. Prime değilseniz 50 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücretsiz.

Amazon Gıda Ürünleri kategorisi

Fora Natürel Sızma Zeytinyağı 5L: 118,46 TL

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Superfresh Superton, Ton balığı 3x75Gr x8: 16,77 TL

Dardanel Ekonomik Ton Balığı 2x160Gr: 19,81 TL

Sma Optıpro 3 12-36 Ay Devam Sütü 800 G: 102,90 TL

Ruffles Süper Boy: 3,90 TL

Indomie Körili Noodle: 1,67 TL

Atıştırmalık ürünler listesi

İçecekler listesi

Kuruyemiş ve kuru meyveler listesi

Baklagiller ve makarnalar listesi

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