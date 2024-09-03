Amazon’da bu defa çift kollu PS5 Slim 1 TB indirime girdi!

- Çift kollu PS5 Slim 1 TB: 20.999 TL
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Çift kollu PS5 Slim 1 TB: 20.999 TL
Amazon’da Sony Playstation 5 Slim Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu + 2. DualSense (İthalatçı Garantili) oyun konsolu 20.999 TL’ye satılıyor. Şu an diğer sitelerde bu modelin fiyat 22.650 TL’den başlıyor.
İthalatçı garantili PS5’i Amazon güvencesiyle indirimli olarak satın alabilirsiniz. PS5 Slim, normal PS5’ göre yüzde 30 daha düşük boyutlara ve yüzde 18 daha düşük ağırlığa sahip.
Satın almak için: PS5 Slim 1 TB + 2. DualSense
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.