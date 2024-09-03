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Tam Boyutta Gör Amazon’un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarında oyun konsollarındaki indirimler dikkat çekiyor. Dün tek kollu PS5 Slim 1 TB versiyonu indirime girmişti. Bugün de çift DualSense kontrolcülü PS5 Slim 1 TB oyun konsolunda indirim başladı.

Çift kollu PS5 Slim 1 TB: 20.999 TL

Amazon’da Sony Playstation 5 Slim Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu + 2. DualSense (İthalatçı Garantili) oyun konsolu 20.999 TL’ye satılıyor. Şu an diğer sitelerde bu modelin fiyat 22.650 TL’den başlıyor.

İthalatçı garantili PS5’i Amazon güvencesiyle indirimli olarak satın alabilirsiniz. PS5 Slim, normal PS5’ göre yüzde 30 daha düşük boyutlara ve yüzde 18 daha düşük ağırlığa sahip.

Satın almak için: PS5 Slim 1 TB + 2. DualSense

Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarında öne çıkan indirimler 5 sa. önce eklendi

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Amazon’da bu defa çift kollu PS5 Slim 1 TB indirime girdi!