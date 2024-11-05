Amazon’da elektrikli mutfak aletlerinde en büyük fırsatlar!

- İndirimli elektrikli mutfak aletleri
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İndirimli elektrikli mutfak aletleri
- Ufesa Filtre Kahve Makinesi CG7114 Capriccio: 850 TL
- Ultenic K10 Airfryer, Fritöz, 5 Litre XL: 1.234 TL (Son aşamada fiyat düşüyor)
- COSORI Air Fryer (Sıcak Hava Fritözü), 3.8 Litre, Wi-Fi: 1.899 TL (Son aşamada fiyat düşüyor)
- Electrolux Explore 6 E6AF1-6ST 5.4 lt Airfryer: 2.759 TL (Son aşamada fiyat düşüyor)
- Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici, 5.7 L, Düdüklü Tencere: 3.250 TL
- Karaca Hatır Hüp Düet Aroma Türk Kahvesi: 2.059 TL
- Philips HR2534/00 Blender: 1.299 TL
- Philips HR3705/10 Daily Collection 300 W Mikser: 759 TL
- Karaca Future Essential Tost Makinesi: 1.205 TL
- Karaca Just Coffee Aroma 2in1 Çay ve Filtre Kahve Makinesi: 1.274 TL
- Briz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi: 1.369 TL
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über