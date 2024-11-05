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    Amazon’da elektrikli mutfak aletlerinde en büyük fırsatlar!

    Amazon'da oldukça düşük fiyata satılan elektrikli mutfak aletlerini listeledik. Filtre kahve makinesi, akıllı pişirici, Airfryer ve blender arayanlar bu fırsatları kaçırmasın!
    Amazon’da elektrikli mutfak aletlerinde en büyük fırsatlar! Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında küçük ev aletlerinde cazip indirimler sunuluyor. Bu içeriğimizde mutfakta kullanabileceğiniz küçük ev aletlerinde en iyi fırsatları sizin için listeliyoruz.

    1 Kasım’da başlayan Gülümseten Kasım fırsatları 30 Kasım’a kadar devam edecek. Çok satan ürünler dahil olmak üzere binlerce üründe en düşük fiyatlar göze çarpıyor. Amazon, en düşük fiyat garantisi veriyor. Satın aldığınız ürünü 24 saat içerisinde başka bir e-ticaret sitesinde daha düşük fiyata bulursanız Amazon aradaki farkı iade ediyor.

    İndirimli elektrikli mutfak aletleri

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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