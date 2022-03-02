Amazon'da oyunculara özel Gaming Week indirimleri başladı

Amazon’da oyuncu ürünlerine özel indirim haftası Gaming Week başladı. Gaming Week indirimleri 8 Mart’a kadar devam edecek.
Gaming Week indirimlerine baktığımızda dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar bileşenleri, gaming aksesuarlar, koltuklar, RGB aydınlatma ürünleri, telefon aksesuarları, oyunculara özel atıştırmalıklar ve oyuncaklarda indirim olduğu görülüyor.
Ayrıca bu ay Prime üyelerine Prime Gaming servisinde Madden NFL 22, Surviving Mars, Crypto Against All Odds, looK Inside, Pesterques, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ve The Stillness of the Wind oyunları ücretsiz olarak sunuluyor. Prime üyeliği başlatarak bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Gaming Week'in tüm indirimleri:
Gaming Week’in öne çıkan indirimleri:
- MSI GG CLUTCH GM08 Gaming Mouse: 98,90 TL
- MSI GG Clutch GM50 Gaming Mouse: 299 TL
- Logitech G G102 Gaming Mouse: 198 TL
- HyperX Pulsefire Raid Gaming Mouse: 253 TL
- Viewsonic VX2458-MHD FHD 1Ms 144Hz Monitör: 1699 TL
- Samsung, LU28R550UQRXUF 28 inç IPS Monitör: 3495 TL
- Samsung Odyssey G3 Gaming Monitör: 2199 TL
- Samsung Odyssey G5 27 inç 1 ms 165 Hz WQHD Monitör: 3.559 TL
- MSI 31.5" OPTIX AG321CQR Gaming Monitör: 3699 TL
- Logitech G G213 RGB Oyuncu Klavye: 399 TL
- Corsair Ch-9307011-Eu Ironclaw Mouse: 397 TL
- Razer Kraken PRO Oyuncu Kulaklığı: 508 TL
- Kingston HyperX Cloud Stinger Core Gaming Kulaklık: 262 TL
- HyperX Cloud Earbuds Kulakiçi Gaming Kulaklık: 271 TL
- Corsair Vengeance 8GB 3200MHz RAM: 518 TL
- Corsair 550W 80 PLUS BRONZE Güç Kaynağı: 615 TL
- Corsair Kasa ve Güç Kaynağı: 1069 TL
- Corsair Sıvı Soğutma: 2299 TL
- Corsair HS60 PRO Gaming Kulaklık: 545 TL
- Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle 8GB Ekran Kartı: 7890 TL (Yurt dışı)
- XFX Speedster Radeon RX 6500XT Ekran Kartı: 4502 TL (Yurt dışı)
- ASUS PH-GTX1660S Ekran Kartı: 6074 TL (Yurt dışı)
- ASUS Prime B450M-K II Anakart: 582 TL
- ASUS DSL-N16 Modem Router: 398 TL
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