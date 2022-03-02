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    Amazon'da oyunculara özel Gaming Week indirimleri başladı

    Amazon Türkiye'de oyuncu ürünlerinde indirimler başladı. 8 Mart'a kadar devam edecek Gaming Week kampanyasının öne çıkan indirimleri haberimizde.                       
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    Amazon'da Gaming Week indirimleri başladı
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    Amazon’da oyuncu ürünlerine özel indirim haftası Gaming Week başladı. Gaming Week indirimleri 8 Mart’a kadar devam edecek.

    Gaming Week indirimlerine baktığımızda dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar bileşenleri, gaming aksesuarlar, koltuklar, RGB aydınlatma ürünleri, telefon aksesuarları, oyunculara özel atıştırmalıklar ve oyuncaklarda indirim olduğu görülüyor.

    Ayrıca bu ay Prime üyelerine Prime Gaming servisinde Madden NFL 22, Surviving Mars, Crypto Against All Odds, looK Inside, Pesterques, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ve The Stillness of the Wind oyunları ücretsiz olarak sunuluyor. Prime üyeliği başlatarak bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Gaming Week'in tüm indirimleri:

    amazon.com.tr/gamingweek

    Gaming Week’in öne çıkan indirimleri:

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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