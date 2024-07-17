Amazon’da günün öne çıkan indirimleri: Cosori Airfryer, TP-Link güvenlik kamerası, Anker robot süpürge ve dahası

- Prime Day kampanyaları neler?
- DH Sıcak Fırsatlar İndirim Kanalımıza Katılmak için:👇
- İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
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Kampanya boyunca uzun süreli indirimlerin yanı sıra günlük olarak yenilenen Flaş Fırsatlar yapılıyor. Flaş Fırsatlar kısa süreli ve stoklarla sınırlı olduğu için acele etmenizde fayda var. Bugünkü Flaş Fırsatlarda öne çıkan indirimli ürünler şunlar:
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar, Ryzen 5 7535HS RTX 3050: 20.999 TL
- Anker Eufy Robovac X8 Hybrid Akıllı Robot Süpürge, Çift Türbin 2x 2000Pa: 11.999 TL
- TP-Link Tapo C220 Ev Güvenlik Kamerası: 1.038 TL
- COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz Airfryer: 2.199 TL
- Philips 3000 Serisi Saç Düzleştirici BHS375/00: 659 TL
- Fairy Hepsi Bir Arada 240 Yıkama Bulaşık Makinesi Deterjanı: 816 (100 TL iade)
- Karcher K 3 Yüksek Basınçlı Temizleyici (Bisiklet, Bahçe Çitleri, Motosiklet vb.): 2.982 TL
- Yale - Linus Akıllı Kilit L2: 7.999 TL
- Bosch Akülü Delme/Vidalama Makinesi EasyDrill 1200 (2.0 Ah Akü, 12 Volt Sistem, Delme ve Vidalama Uç Setleri, Yumuşak Çanta İçinde): 2.999 TL
- Greenote GSC50 Şarjlı Dikey Süpürge: 3.748 TL
- Fakir Goldie Kettle Krem Rengi: 2.799 TL
- Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7920/15: 1.349 TL
- Philips Sonicare Diamond Clean Şarjlı Diş Fırçası: 798 TL
- Remington Saç Kurutma Makinesi: 1.909 TL
- adidas HENGAT M Terlik&Sandalet Erkek: 578 TL
- Crocs Classic Siyah Terlik Unisex Yetişkin: 985 TL
- CAMPER Erkek Drift Trail Ayakkabı: 3.469 TL
- U.S. POLO ASSN. TOLINA 3FX Yürüyüş Ayakkabısı Kadın: 880 TL
- Levi's 512 Slim Taper Jean Pantolon Erkek: 1.518 TL
- Calvin Klein LIGHTLY LINED BRALETTE Bralet Kadın: 1.017 TL
- Black Deer Hyper Boost Technology X30 Ortopedik Tabanlık: 94 TL
- TAÇ STONE TOMBİK 7 PARÇA TENCERE SETİ SİYAH: 1.199 TL
- Karaca 153.03.08.0386 Emirgan Çelik Tencere Seti: 1.762 TL
- Veet Professional Tüy Dökücü Krem Tüm Ciltler için 800 ml: 380 TL
- LEGO® City Tren İstasyonu 60335 (907 Parça): 2.199 TL
Prime Day kampanyaları neler?
- Prime Day'de kampanya sonuna kadar devam edecek uzun süreli indirimler, her gün yenilenen indirimler ve belirli saatler aralığında geçerli kısa süreli Flaş Fırsatlar olacak.
- Çok Al & Az Öde kapsamında seçili ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerde tüm indirimlere ek olarak anında %10 indirim uygulanıyor.
- Prime Day boyunca satın aldığınız ürünlerin fiyatı 22 Temmuz'a kadar sizin aldığınız fiyatın altına düşerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. Ürün sayfasında "Prime Day" görseli bulunan ve satıcısının Amazon.com.tr olduğu tüm ürünlerde fiyat farkı iadesi alabilirsiniz. Böylelikle satın almadan önce "Fiyatı daha da düşer mi?" endişeniz olmaz.
- İş Bankası müşterileri 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL Maxipuan üstelik 500 TL’ye kadar Maxipuan kazanma fırsatı yakalıyor. 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında Maximum kart ile yapacağınız 3.000 TL ve üzeri ilk alışverişe 300 TL indirim uygulanıyor. İş Bankası müşterileri 15 – 25 Temmuz tarihleri arasındaki siparişlerinde vade farkız 9 taksit fırsatı elde ediyor. Maximiles Black müşterileri ise Eylül sonuna kadarki Amazon Prime üyelik ücreti harcamalarında her ay 39 TL iade alıyor.
- Seçili ürünlerde Akbank Axess, HSBC Advantage, Garanti Bonus, İşbank Maximum, Finansbank Cardfinans, Halkbank Paraf ve Ziraat Bankası Bankkartcombo kartları ile yapılan harcamalarda 12 aya varan vade farksız taksit seçeneği sunuluyor.
DH Sıcak Fırsatlar İndirim Kanalımıza Katılmak için:👇
- DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
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İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzdaki ana konuları takip edebilirsiniz:
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.