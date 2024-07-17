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    Amazon’da günün öne çıkan indirimleri: Cosori Airfryer, TP-Link güvenlik kamerası, Anker robot süpürge ve dahası

    Amazon'un Prime üyelerine özel Prime Day indirimleri başladı. 22 Temmuz'a kadar sürecek Prime Day indirimlerinin sadece birkaç saatliğine geçerli Flaş Fırsatlar'ını sizin için listeledik.
    Amazon’da günün öne çıkan indirimleri 17 Temmuz Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Prime Day kampanyası büyük indirimlerle başladı. Sadece Prime üyelerine özel Prime Day indirimleri 22 Temmuz’a kadar devam edecek.

    Kampanya boyunca uzun süreli indirimlerin yanı sıra günlük olarak yenilenen Flaş Fırsatlar yapılıyor. Flaş Fırsatlar kısa süreli ve stoklarla sınırlı olduğu için acele etmenizde fayda var. Bugünkü Flaş Fırsatlarda öne çıkan indirimli ürünler şunlar:

    Prime Day kampanyaları neler?

    • Prime Day'de kampanya sonuna kadar devam edecek uzun süreli indirimler, her gün yenilenen indirimler ve belirli saatler aralığında geçerli kısa süreli Flaş Fırsatlar olacak.
    • Çok Al & Az Öde kapsamında seçili ürünlerde 500 TL ve üzeri siparişlerde tüm indirimlere ek olarak anında %10 indirim uygulanıyor.
    • Prime Day boyunca satın aldığınız ürünlerin fiyatı 22 Temmuz'a kadar sizin aldığınız fiyatın altına düşerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. Ürün sayfasında "Prime Day" görseli bulunan ve satıcısının Amazon.com.tr olduğu tüm ürünlerde fiyat farkı iadesi alabilirsiniz. Böylelikle satın almadan önce "Fiyatı daha da düşer mi?" endişeniz olmaz.
    • İş Bankası müşterileri 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL Maxipuan üstelik 500 TL’ye kadar Maxipuan kazanma fırsatı yakalıyor. 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında Maximum kart ile yapacağınız 3.000 TL ve üzeri ilk alışverişe 300 TL indirim uygulanıyor. İş Bankası müşterileri 15 – 25 Temmuz tarihleri arasındaki siparişlerinde vade farkız 9 taksit fırsatı elde ediyor. Maximiles Black müşterileri ise Eylül sonuna kadarki Amazon Prime üyelik ücreti harcamalarında her ay 39 TL iade alıyor.
    • Seçili ürünlerde Akbank Axess, HSBC Advantage, Garanti Bonus, İşbank Maximum, Finansbank Cardfinans, Halkbank Paraf ve Ziraat Bankası Bankkartcombo kartları ile yapılan harcamalarda 12 aya varan vade farksız taksit seçeneği sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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