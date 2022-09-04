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    Anlık Bildirim

    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri - 4 Eylül

    Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kampanyasında günün öne çıkan flaş indirimlerini listeledik. Bugünkü indirimde Stanley termoslar ve spor ayakkabılar dikkat çekiyor.
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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri 4 Eylül 2022
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    Amazon, okula dönüş indirimlerini Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları adı altında diğer kategorilerdeki indirimlerle birleştirerek başlattı. İndirim dönemi boyunca bazı indirimler uzun süreli olacak. Flaş indirimler ise bir gün boyunca geçerli olacak. Sadece bugün geçerli flaş indirimleri listeledik.

    Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Seçili indirimler Prime’a özel

    Kampanya dönemi boyunca seçili indirimler 1-5 Eylül tarihlerinde Prime üyelerine özel olacak. 6 Eylül saat 08.00’den itibaren tüm Amazon müşterileri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Amazon Prime’a üye olarak ücretsiz hızlı kargo, ücretsiz aynı gün teslimat hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime üyeliğinize Prime Video ve Prime Gaming dahildir. Prime Video’da Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi Rings of Power başta olmak üzere seyredebilirsiniz. Prime Gaming’de ise bu ay Assasin’s Creed Odyssey ve Football Manager 2022 oyunları ücretsiz olarak dağıtılıyor. LoL, Valorant, FIFA, GTA, PUBG: Battlegrounds gibi popüler oyunların oyun içi öğeleri ücretsiz olarak veriliyor.

    Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Bugüne özel flaş indirimler - 4 Eylül

    Tablet bilgisayarlarda öne çıkan indirimler

    Notebooklarda öne çıkan indirimler

    Elektronik kategorisinde öne çıkan indirimler

    Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan

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