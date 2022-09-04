Amazon'da günün öne çıkan indirimleri - 4 Eylül

- Seçili indirimler Prime’a özel
- Bugüne özel flaş indirimler - 4 Eylül
- Tablet bilgisayarlarda öne çıkan indirimler
- Notebooklarda öne çıkan indirimler
- Elektronik kategorisinde öne çıkan indirimler
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Amazon, okula dönüş indirimlerini Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları adı altında diğer kategorilerdeki indirimlerle birleştirerek başlattı. İndirim dönemi boyunca bazı indirimler uzun süreli olacak. Flaş indirimler ise bir gün boyunca geçerli olacak. Sadece bugün geçerli flaş indirimleri listeledik.
Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Seçili indirimler Prime’a özel
Kampanya dönemi boyunca seçili indirimler 1-5 Eylül tarihlerinde Prime üyelerine özel olacak. 6 Eylül saat 08.00’den itibaren tüm Amazon müşterileri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Amazon Prime’a üye olarak ücretsiz hızlı kargo, ücretsiz aynı gün teslimat hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime üyeliğinize Prime Video ve Prime Gaming dahildir. Prime Video’da Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi Rings of Power başta olmak üzere seyredebilirsiniz. Prime Gaming’de ise bu ay Assasin’s Creed Odyssey ve Football Manager 2022 oyunları ücretsiz olarak dağıtılıyor. LoL, Valorant, FIFA, GTA, PUBG: Battlegrounds gibi popüler oyunların oyun içi öğeleri ücretsiz olarak veriliyor.
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Bugüne özel flaş indirimler - 4 Eylül
- Baseus Speed Mini, USB-C 20 W Hızlı Şarj Cihazı
- Aerocool ADMIRALBR Oyuncu Koltuğu
- Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak 0,59 Lt
- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1 Lt
- Bosch Professional Darbeli Vidalama Makinesi
- Puma Unisex Yetişkin Plus Sırt Çantası
- adidas Erkek T-Shirt
- adidas Erkek EQ21 RUN Koşu Ayakkabısı
- Under Armour UA Surge 3 Erkek Koşu Ayakkabısı
- Under Armour UA W Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı Kadın
- Kütahya Porselen 12 Parça Türk Kahvesi Fincan Takımı
- Avessa 8 kg İkili Dambıl Set
- BIC Fosforlu Kalem 10'lu Kutu Turuncu
Tablet bilgisayarlarda öne çıkan indirimler
- Lenovo Tab M10 FHD Plus 2. Nesil: 2.699 TL
- Samsung Galaxy Tab A8: 2.799 TL
- Lenovo Yoga Tab 11 YT-J706F: 5.899 TL
- Lenovo Tab P11 TB-J606F: 6.099 TL
- Samsung Galaxy Tab S8+: 14.199 TL
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: 17.599 TL
Notebooklarda öne çıkan indirimler
- Lenovo IdeaPad 1 Celeron N4020: 3.599 TL
- HP 15s-fq3017nt Celeron N4500: 3.899 TL
- HP 14s-dq2006nt Core i5-1135G7: 7.999 TL
- Huawei MateBook D15 Core i5 1135G7: 9.949 TL
- ASUS X515EP-EJ339 Core i5-1135G7 MX330: 10.199 TL
- MSI MODERN 14 B5M-071XTR Ryzen 5 5500U: 11.199 TL
- Dell Inspiron 3511 Core i5-1135G7 MX350: 11.899 TL
- Acer Nitro 5 AN515-55 Core i5-10300H RTX 3050: 14.434,55 TL
- HP Pavilion Gaming Core i5-11300H RTX 3050: 14.999 TL
- Lenovo IdeaPad Flex 5 Dokunmatik Core i5-1135G7 MX450: 14.999 TL
- Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600H RTX 3050: 15.499 TL
- MSI BRAVO 15 B5DD-209XTR Ryzen 7 5800H RX5500M: 17.799 TL
- HP Victus 16-e0029nt Ryzen 5 5600H RTX 3050 Ti: 18.299 TL
- Acer Predator Triton 300 SE Core i7-11370H RTX 3060: 24.999 TL
- HP OMEN 15 Core i7-10870H RTX 3070 1TB SSD: 31.967 TL
- MSI CROSSHAIR 17 B12UGZ-298XTR Core i7-12700H RTX3070: 37.999 TL
Elektronik kategorisinde öne çıkan indirimler
- Samsung QE55Q70BATXTK 4K Q70B QLED TV: 16.399 TL
- TCL 65P615 65 inç Android 4K LED TV: 9.999 TL
- Philips 32PFS6805/62 32'' LED Smart TV: 3.431 TL
- Grundig 40 GFF 6930 Uydu Alıcılı Android LED TV: 4.299 TL
- Philips 50PUS7906 4K Android LED TV: 9.091 TL
- Logitech G G213 RGB Oyuncu Klavyesi: 498 TL
- HyperX Cloud Core Wireless (DTS) Oyuncu Kulaklığı: 1.049 TL
- HyperX Cloud II Wireless 7.1 Oyuncu Kulaklığı: 2.196,80 TL
- xDrive 15'Li Profesyonel Oyuncu Koltuğu: 2.599 TL
- Logitech G G402 Hyperion Fury Oyuncu Mouse: 447,55 TL
- MSI GG Vigor GK30 Combo TR Klavye Mouse Set: 539 TL
- Logitech G102 Oyuncu Mouse: 228,77 TL
- Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12GB: 8.990 TL
- Sapphire NITRO+ AMD RX 6700 XT 12 GB: 9.989 TL
- MSI VGA GEFORCE RTX 3060 GAMING X 12G: 10.599 TL
- Sony WH1000XM4L Kulaklık: 4.999 TL
- Samsung Odyssey G3 1 ms 144 Hz Monitör: 3.199 TL
- ASUS VP28UQGL 28" 4K Monitör: 5.993 TL
- Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı USB-C: 162,20 TL
- Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz: 2.422,58 TL
- Philips HD7462/20 Kahve Makinesi: 698,90 TL
- Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite Ayaklı Vantilatör: 1.199 TL
- Samsung T7 Touch 1 TB Taşınabilir SSD: 3.199,00TL
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
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