Amazon’da dizüstü bilgisayar ve tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı

- Seçili indirimler Prime’a özel
- Tablet bilgisayarlarda öne çıkan indirimler
- Notebooklarda öne çıkan indirimler
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Amazon’un başlattığı Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında çeşitli markaların dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar modelleri indirime girdi. Diğer sitelere göre en düşük fiyata satılan ve dikkat çeken indirimleri sizin için listeledik.
Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Seçili indirimler Prime’a özel
Kampanya dönemi boyunca seçili indirimler 1-5 Eylül tarihlerinde Prime üyelerine özel olacak. 6 Eylül saat 08.00’den itibaren tüm Amazon müşterileri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Amazon Prime’a üye olarak ücretsiz hızlı kargo, ücretsiz aynı gün teslimat hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime üyeliğinize Prime Video ve Prime Gaming dahildir. Prime Video’da Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi Rings of Power başta olmak üzere seyredebilirsiniz. Prime Gaming’de ise bu ay Assasin’s Creed Odyssey ve Football Manager 2022 oyunları ücretsiz olarak dağıtılıyor. LoL, Valorant, FIFA, GTA, PUBG: Battlegrounds gibi popüler oyunların oyun içi öğeleri ücretsiz olarak veriliyor.
Tablet bilgisayarlarda öne çıkan indirimler
- Samsung Galaxy Tab A7 Lite: 1.949 TL
- Lenovo Tab M10 FHD Plus 2. Nesil: 2.699 TL
- Samsung Galaxy Tab A8: 2.799 TL
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite: 4.599 TL
- Lenovo Yoga Tab 11 YT-J706F: 5.899 TL
- Lenovo Tab P11 TB-J606F: 6.099 TL
- Samsung Galaxy Tab S7 FE: 6.899 TL
- Samsung Galaxy Tab S8: 10.699 TL
- Samsung Galaxy Tab S8+: 14.199 TL
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: 17.599 TL
Notebooklarda öne çıkan indirimler
- Lenovo IdeaPad 1 Celeron N4020: 3.599 TL
- HP 15s-fq3017nt Celeron N4500: 3.899 TL
- HP 14s-dq2006nt Core i5-1135G7: 7.999 TL
- Huawei MateBook D15 Core i5 1135G7: 9.949 TL
- ASUS X515EP-EJ339 Core i5-1135G7 MX330: 10.499 TL
- MSI MODERN 14 B5M-071XTR Ryzen 5 5500U: 11.199 TL
- Dell Inspiron 3511 Core i5-1135G7 MX350: 12.199 TL
- Acer Nitro 5 AN515-55 Core i5-10300H RTX 3050: 14.434,55 TL
- HP Pavilion Gaming Core i5-11300H RTX 3050: 14.999 TL
- Lenovo IdeaPad Flex 5 Dokunmatik Core i5-1135G7 MX450: 14.999 TL
- Lenovo IdeaPad 5 Pro Ryzen 5 5600H RTX 3050: 15.499 TL
- MSI BRAVO 15 B5DD-209XTR Ryzen 7 5800H RX5500M: 17.799 TL
- HP Victus 16-e0029nt Ryzen 5 5600H RTX 3050 Ti: 18.299 TL
- Acer Predator Triton 300 SE Core i7-11370H RTX 3060: 24.999 TL
- HP OMEN 15 Core i7-10870H RTX 3070 1TB SSD: 31.967 TL
- MSI CROSSHAIR 17 B12UGZ-298XTR Core i7-12700H RTX3070: 37.999 TL
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
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