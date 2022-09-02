Amazon’da dizüstü bilgisayar ve tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı

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Amazon’un başlattığı Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında çeşitli markaların dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar modelleri indirime girdi. Diğer sitelere göre en düşük fiyata satılan ve dikkat çeken indirimleri sizin için listeledik.

Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Seçili indirimler Prime’a özel

Kampanya dönemi boyunca seçili indirimler 1-5 Eylül tarihlerinde Prime üyelerine özel olacak. 6 Eylül saat 08.00’den itibaren tüm Amazon müşterileri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Amazon Prime’a üye olarak ücretsiz hızlı kargo, ücretsiz aynı gün teslimat hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime üyeliğinize Prime Video ve Prime Gaming dahildir. Prime Video’da Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi Rings of Power başta olmak üzere seyredebilirsiniz. Prime Gaming’de ise bu ay Assasin’s Creed Odyssey ve Football Manager 2022 oyunları ücretsiz olarak dağıtılıyor. LoL, Valorant, FIFA, GTA, PUBG: Battlegrounds gibi popüler oyunların oyun içi öğeleri ücretsiz olarak veriliyor.

Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı 5 sa. önce eklendi

Tablet bilgisayarlarda öne çıkan indirimler

Notebooklarda öne çıkan indirimler

Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

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Amazon’da dizüstü bilgisayar ve tabletlerde indirimler Eylül 2022