Amazon'da indirime giren telefonlar ve bilgisayarlar

İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Daha önce Prime’ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Prime Özel Fırsat Günleri boyunca cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, kulaklık, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, oyuncu ürünleri, televizyon, akıllı saat, tablet, giyim, kitap, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak ve gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar olacak.
Diğer sitelere kıyasla daha düşük fiyata satılan bilgisayar ve telefonları sizin için listeledik.
Tüm indirimli ürünler: Prime Özel Fırsat Günleri
İndirime giren telefonlar
- DOOGEE X95 2GB +16GB: 1.328 TL
- General Mobile GM21 New Edition: 2.749 TL
- General Mobile GM22 3GB+32GB: 2.799 TL
- General Mobile GM21 Plus New Edition 4GB+64GB: 3.099 TL
- Xiaomi Redmi Note 11 4GB+128GB: 5.399 TL
- General Mobile GM22 Pro: 5.499 TL
- Xiaomi POCO M4 Pro: 6.299 TL
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro: 7.899 TL
- Apple iPhone 13 512 GB: 30.899 TL
İndirime giren bilgisayarlar
- Lenovo Ideapad 3 Core i3-1115G4 4GB+256 GB: 7.499 TL
- Lenovo Ideapad 3 Core i3-1115G4 8GB+256GB: 8.299 TL
- Acer Swift 3X SF314-510G i5-1135G7 512GB: 10.499 TL
- MSI BRAVO 15 B5DD-208XTR RX5500M: 15.699 TL
- ACER Nitro AN515-45 RTX 3050: 15.899 TL
- Lenovo Ideapad Gaming 3 GTX 1650: 17.299 TL
- Acer Nitro AN515-45 RTX 3060: 23.499 TL
- MSI DELTA 15 A5EFK-002XTR RX6700M: 29.999 TL
- MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR RTX3070Ti: 47.999 TL
İndirimli ürünler ve fırsatlar hakkında sohbet için Amazon İndirimleri forum ana konusunu ziyaret edebilirsiniz. DH Mobil Uygulaması'nda ana konunun "bağlantı bildirimleri" özelliğini aktif ederseniz, indirimli ürünler telefonunuza bildirim olarak iletilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.