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    Anlık Bildirim

    Amazon'da indirime giren telefonlar ve bilgisayarlar

    Amazon’un Prime Özel Fırsat Günleri başladı. 11-12 Ekim tarihlerinde yapılacak kampanya kapsamında indirime giren telefon ve bilgisayarları listeledik.          
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    Amazon'da indirime giren telefonlar ve bilgisayarlar 11 Ekim 2022 Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Prime Özel Fırsat Günleri başladı. Çok sayıda üründe indirimler başladı.

    İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Daha önce Prime’ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

    Prime Özel Fırsat Günleri boyunca cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, kulaklık, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, oyuncu ürünleri, televizyon, akıllı saat, tablet, giyim, kitap, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak ve gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar olacak.

    Diğer sitelere kıyasla daha düşük fiyata satılan bilgisayar ve telefonları sizin için listeledik.

    Tüm indirimli ürünler: Prime Özel Fırsat Günleri

    İndirime giren telefonlar

    İndirime giren bilgisayarlar

    İndirimli ürünler ve fırsatlar hakkında sohbet için Amazon İndirimleri forum ana konusunu ziyaret edebilirsiniz. DH Mobil Uygulaması'nda ana konunun "bağlantı bildirimleri" özelliğini aktif ederseniz, indirimli ürünler telefonunuza bildirim olarak iletilir.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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