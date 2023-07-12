Amazon'da iPad ve Apple Watch'larda kısa süreliğine geçerli indirim başladı!

Prime Day kampanyası 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime’a üye olmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde özel fırsatlara erişebilir, hızlı kargo hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilir, Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Bugün saat 23.00'a kadar geçerli Flaş Fırsatlar
- 10.2-inch iPad Wi-Fi 64GB
- Apple Watch Series 7 GPS Cellular 45mm
- Apple Watch SE GPS 44mm Silver
- Apple Watch SE GPS 44mm Gold
- Apple Watch SE GPS Cellular 44mm
- Apple Watch Series 7 GPS Cellular 41mm Graphite
- Apple Watch Series 7 GPS Cellular 41mm Gold
- Apple Watch Series 7 GPS Cellular 45mm
- Electrolux Ergorapido EERC72IW Dikey Şarjlı Süpürge
- Arnica Tesla Premium Silver ET14320 750 W Toz Torbasız Süpürge
- Philips HueWCA Play 2'li, Akıllı Led Aydınlatma, Özel Ekopaket Başlangıç Seti
- Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mikser
- Zwilling Essence Tencere Seti 5 Parça
- Domestos Çamaşır Suyu Bio Active Mutfak Maksimum Hijyen 750 ml
- Domestos Kar Beyazlığı Çamaşır Suyu (750 ml)
- Britax Römer Discovery SL Oto Koltuğu(Storm Grey, 15-36 kg)
- LEGO Harry Potter™ Hogwarts™ Astronomi Kulesi 75969
- Domestos Pembe Güç Kireç Önleyici Çamaşır Suyu 750 ml
- Lipton Doğu Karedeniz Demlik Poşet Siyah Çay, 48'li Paket 153 Gr
- Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 1000 g
- Cif Krem Yüzey Temizleyici Amonyaklı Yağ ve Kireç Sökücü Leke Çıkarıcı 750 ml
- LEGO DUPLO Yaratıcı Yapım Saati 10978
- Karaca Home Leaf Hardal %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı
- Emsan Montana İndüksiyon Tabanlı Düdüklü Tencere Seti
- Yumoş Doğal Özler Badem Özlü Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı
- NIVEA Sun SPF 30 Güneş Kremi (200ml)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)