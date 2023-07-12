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    Anlık Bildirim

    Amazon'da iPad ve Apple Watch'larda kısa süreliğine geçerli indirim başladı!

    Amazon Prime Day'in bu akşamki Flaş Fırsatlarında 10.2 inç iPad ve Apple Watch SE modellerinin fiyatları dikkat çekiyor. İndirimler kısa süreliğine geçerli olduğu için acele etmenizde fayda var.
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    Amazon'da iPad ve Apple Watch'larda kısa süreli indirim başladı!
    Amazon Prime Day’de Flaş Fırsatlar günde üç defa yenilenmeye devam ediyor. Bugün saat 20.00 ve 23.00 arasında iPad ve Apple Watch modellerinde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor.

    Prime Day kampanyası 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime’a üye olmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde özel fırsatlara erişebilir, hızlı kargo hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilir, Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

    Bugün saat 23.00'a kadar geçerli Flaş Fırsatlar

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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