Amazon'da iPad ve Apple Watch'larda kısa süreliğine geçerli indirim başladı!

Amazon Prime Day’de Flaş Fırsatlar günde üç defa yenilenmeye devam ediyor. Bugün saat 20.00 ve 23.00 arasında iPad ve Apple Watch modellerinde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor.

Prime Day kampanyası 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime’a üye olmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde özel fırsatlara erişebilir, hızlı kargo hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilir, Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Amazon Prime Day'de indirime giren telefonlar 5 sa. önce eklendi

Bugün saat 23.00'a kadar geçerli Flaş Fırsatlar

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Amazon'da iPad ve Apple Watch'larda kısa süreli indirim başladı!