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    Amazon’da Oppo telefonlarda indirim

    Amazon.com.tr'de yeni bir kampanya başladı. Oppo ve Realme marka bazı telefon modelleri piyasa fiyatının altında fiyata satılıyor.
    3 gün
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    8
    Web Siteleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon’da Oppo telefonlarda indirim
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    Amazon Türkiye’de Oppo ve Realme marka telefonlarda indirim başladı. Kampanya kapsamında 5 farklı telefon modelinin fiyatı indirime girdi.

    Fiyat karşılaştırma sitelerinden baktığımızda bu ürünler diğer sitelere göre Amazon'da en uygun fiyata satılıyor. Arada ciddi bir fiyat avantajı yok ancak Amazon güvencesi ve hızlı kargo avantajlarından dolayı öne çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!"

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    AMAZONAPP indirim kodu ile 30 TL ek indirim

    Amazon’un mobil uygulamaya özel 30 TL indirim kampanyası bulunuyor. Mobil uygulamada sipariş aşamasında AMAZONAPP kodunu kullanarak 30 TL ek indirim uygulayabilirsiniz. Kampanya her kullanıcı için yalnızca 1 satın alımda geçerli. Satıcının amazon.com.tr olduğu ve fiyatı 150 TL üzerindeki tüm ürünlerde 30 TL indirim kodunu kullanabilirsiniz.

    İndirime giren Oppo modelleri:

    Oppo realme 6i 128 GB, Süt Beyazı (Oppo realme Türkiye Garantili)

    Oppo Reno 4 128 GB, Mavi (Oppo Türkiye Garantili)

    Oppo Reno 4 Lite 128 GB, Siyah (Oppo Türkiye Garantili)

    Oppo A73 128GB, Mavi (Oppo Türkiye Garantili)

    Oppo Reno 3 128 GB, Siyah (Oppo Türkiye Garantili)



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    Helsinki 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İndirimden önce amazonda reno 4 lite ın fiyatı 3126 tl idi. İndirim sonrası 3200 tl olmuş...
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    mankindman 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    reno 4 lite fiyatı zaten o değişen birşey olmamış. bende birşey sandım şöyle %10 falan gibi.... te allam
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay anasını be , iPhone 6S'in 3000 tl'den satışa çıkacağı günler aklıma geldi. O zaman bile pahalı diyorduk. Ben 2500 tlye S6 almıştım. Ne günlere geldik.
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    Helsinki 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İndirimden önce amazonda reno 4 lite ın fiyatı 3126 tl idi. İndirim sonrası 3200 tl olmuş...
    Yanıtla +12
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    bkaakco (Berk ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dev indirim
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    zero fear 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Reklam yapacağız diye başlıkla haber içeriğinde bile çelişir oldunuz..
    1 Yanıt Yanıtla
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    6s 3 gün ( Mesaj Silindi ) zero fear
    Ürünle ilgili haberlerde, komple reklama döndüler artık. Kenardaki reklam pencereleriyle işin döndüğü dönemde bitti, çoğu kişi adblock kullanıyor zaten.
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    damn2u (Sercan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Oppo A73 işlemcisi 720/730/750/765 gibi bir şey olsa evet güzel bir seçim olabilirdi. Yine de bu seviye de UFS 2.1 + Amoled + 600nit (peak), bunlar güzel özellikler. 128gb olması da iyi fakat 4/6 ram konusu muallak olması kötü. Geri kalan hiç bir ürün alınmaz. Hele ki eMMC 5.1 depolama kullanan 6i için istenen fiyat şaka herhalde.
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    mankindman 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) damn2u
    diğerlerini bilmem ama reno 4 ve reno 4 lite babalar gibi alınır gayet güzel cihazlar.
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