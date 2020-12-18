Amazon’da Oppo telefonlarda indirim

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Amazon Türkiye’de Oppo ve Realme marka telefonlarda indirim başladı. Kampanya kapsamında 5 farklı telefon modelinin fiyatı indirime girdi.

Fiyat karşılaştırma sitelerinden baktığımızda bu ürünler diğer sitelere göre Amazon'da en uygun fiyata satılıyor. Arada ciddi bir fiyat avantajı yok ancak Amazon güvencesi ve hızlı kargo avantajlarından dolayı öne çıkıyor.

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Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!

AMAZONAPP indirim kodu ile 30 TL ek indirim

Amazon’un mobil uygulamaya özel 30 TL indirim kampanyası bulunuyor. Mobil uygulamada sipariş aşamasında AMAZONAPP kodunu kullanarak 30 TL ek indirim uygulayabilirsiniz. Kampanya her kullanıcı için yalnızca 1 satın alımda geçerli. Satıcının amazon.com.tr olduğu ve fiyatı 150 TL üzerindeki tüm ürünlerde 30 TL indirim kodunu kullanabilirsiniz.

İndirime giren Oppo modelleri:

Oppo realme 6i 128 GB, Süt Beyazı (Oppo realme Türkiye Garantili)

Oppo Reno 4 128 GB, Mavi (Oppo Türkiye Garantili)

Oppo Reno 4 Lite 128 GB, Siyah (Oppo Türkiye Garantili)

Oppo A73 128GB, Mavi (Oppo Türkiye Garantili)

Oppo Reno 3 128 GB, Siyah (Oppo Türkiye Garantili)

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