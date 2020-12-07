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Amazon yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde elektronikten giyime Amazon'daki tüm kategorilerde 150 TL ve üzeri alışverişinizi 30 TL indirimli olarak satın alabilirsiniz. İndirimden yararlanmak için Amazon’un mobil uygulamasında alışveriş yaparken indirim kodu alanına AMAZONAPP yazmanız yeterli. Sepetinize anında 30 TL indirim uygulanacak.

İndirim kodu: AMAZONAPP

Bu indirim kodunu indirime giren ürünlerde de kullanabilirsiniz. Günün fırsatlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Amazon Türkiye'de günün fırsatları

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30 TL indirim kampanyası satıcısı ve göndericisi Amazon olan tüm ürünlerde geçerli. İlk 50 bin müşteri kampanyadan yararlanabilecek. Prime üyesi olmak şart değil. İndirim kodları 20 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli. Her müşteri kampanyadan 1 kez yararlanabiliyor. Kampanya koşullarına göre iOS ve Android telefonlardan yapılan alışverişlerde indirim kodu geçerli ancak tablet cihazlardan yapılan alışverişlerde geçerli değil.

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Amazon'da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim kodu nasıl uygulanır?

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AMAZONAPP indirim kodunu kullanmak için mobil uygulamada hesabınıza giriş yapın. Sepetinize satıcının Amazon olduğu bir ürün ekleyin. “Alışverişi Tamamla” butonuna basın. Sonrasında adresinizi ve kargo yöntemini seçmenizi gerekiyor.

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Kredi kartı bilgilerinin olduğu “Ödeme Aracını Seçin” başlıklı sayfaya geldiğinizde ekranın alt bölümünde “Hediye Kartları ve Promosyon Kodları” alanını göreceksiniz. Buradaki kod alanına AMAZONAPP yazıp uygula butonuna bastıktan sonra anında 30 TL’lik indirim uygulandığını göreceksiniz. Bu aşamadan sonra ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Amazon.com.tr Mobil alışveriş uygulaması Amazon Mobile LLC Alışveriş Ücretsiz Cihaza göre değişir

Amazon.com.tr Mobile Alışveriş AMZN Mobile LLC Alışveriş Ücretsiz 127.9 MB

https://www.amazon.com.tr/b?node=22653172031&ref=gwmm_adc2ded8&pf_rd_r=207E23VNC87C2WV6HMNN&pf_rd_p=f30c05e3-a057-4f9b-ac5c-ba56e3e1a057

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