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    Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!

    Amazon Türkiye'de 150 TL üzerine 30 TL indirim kampanyası başladı. İndirimden faydalanabilmek için mobil uygulamada AMAZONAPP kodunu kullanabilirsiniz.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    16,3b
    2
    36
    Web Siteleri
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    20

    Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!
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    Amazon yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde elektronikten giyime Amazon'daki tüm kategorilerde 150 TL ve üzeri alışverişinizi 30 TL indirimli olarak satın alabilirsiniz. İndirimden yararlanmak için Amazon’un mobil uygulamasında alışveriş yaparken indirim kodu alanına AMAZONAPP yazmanız yeterli. Sepetinize anında 30 TL indirim uygulanacak.

    İndirim kodu: AMAZONAPP

    Bu indirim kodunu indirime giren ürünlerde de kullanabilirsiniz. Günün fırsatlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

    Amazon Türkiye'de günün fırsatları

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    30 TL indirim kampanyası satıcısı ve göndericisi Amazon olan tüm ürünlerde geçerli. İlk 50 bin müşteri kampanyadan yararlanabilecek. Prime üyesi olmak şart değil. İndirim kodları 20 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli. Her müşteri kampanyadan 1 kez yararlanabiliyor. Kampanya koşullarına göre iOS ve Android telefonlardan yapılan alışverişlerde indirim kodu geçerli ancak tablet cihazlardan yapılan alışverişlerde geçerli değil.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük rüzgar türbini projesi hayata geçiriliyor"

    Amazon'da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim kodu nasıl uygulanır?

    Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!
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    AMAZONAPP indirim kodunu kullanmak için mobil uygulamada hesabınıza giriş yapın. Sepetinize satıcının Amazon olduğu bir ürün ekleyin. “Alışverişi Tamamla” butonuna basın. Sonrasında adresinizi ve kargo yöntemini seçmenizi gerekiyor.

    Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!
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    Kredi kartı bilgilerinin olduğu “Ödeme Aracını Seçin” başlıklı sayfaya geldiğinizde ekranın alt bölümünde “Hediye Kartları ve Promosyon Kodları” alanını göreceksiniz. Buradaki kod alanına AMAZONAPP yazıp uygula butonuna bastıktan sonra anında 30 TL’lik indirim uygulandığını göreceksiniz. Bu aşamadan sonra ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

    Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim!
    Tam Boyutta Gör

    Amazon.com.tr Mobil alışveriş uygulaması Amazon.com.tr Mobil alışveriş uygulaması Amazon.com.tr Mobil alışveriş uygulaması Amazon.com.tr Mobil alışveriş uygulaması Amazon Mobile LLC Alışveriş Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Amazon.com.tr Mobile Alışveriş Amazon.com.tr Mobile Alışveriş Amazon.com.tr Mobile Alışveriş Amazon.com.tr Mobile Alışveriş AMZN Mobile LLC Alışveriş Ücretsiz 127.9 MB



    https://www.amazon.com.tr/b?node=22653172031&ref=gwmm_adc2ded8&pf_rd_r=207E23VNC87C2WV6HMNN&pf_rd_p=f30c05e3-a057-4f9b-ac5c-ba56e3e1a057 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gorkem0707 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon ya 20 lira fazla olsun ama Amazon olsun :) herifler pazar günü bile kargomu getiriyor ya :=)
    Yanıtla +15
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    BOLDVIPER 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne alırsam alayım burdan almaya çalışıyorum pahalı bilr olsa param hizmet veren ve arkasında durana gitsin
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    TheJudgé 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    245 liradan 259 liraya yükselmiş fiyatı , satıcı şark kurnazlığı yapıyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    Erkin59 4 gün ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Kitaplarda bir çok ürün aynı aynı fiyatta . Amazonda böyle şeylerin bu yeni girdikleri dönemde olacağını pek sanmıyorum . Kaldı ki 30tl lik indirim veriliyor hala 15tl daha ucuza almış oluyorsunuz dimi ? O zaman yarım kurnazlık oluyor herhalde
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    BOLDVIPER 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne alırsam alayım burdan almaya çalışıyorum pahalı bilr olsa param hizmet veren ve arkasında durana gitsin
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    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sonunda gerçek indirim ama adamlara helal olsun koşulsuz iade alıyorlar ve çok özenli paketleme var 30 lira fazla olsun ama amazon olsun gerçekten güven veriyor
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    WalterWhite00 (Arch ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    haylou ls02 saat 145 liraya gelmiş oldu bu indirimle. gayet uygun. konuyu açıp bilgilendirme yapanlara teşekkürler.
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    danavar5 (dana var) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Borderlands playstation icin 78 liraya listelenmekte bu indirimi kullanarak iki tane aldim ve 65 liraya geldi
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    MR.BERK (BERK ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kitap alımı için hem 90 TL kargo ücreti istiyor hemde girdiğiniz kod satın alımınızda kullanılamaz diyor, boşa üye olduk bir de.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    magicboyguccino 1 hf. ( Mesaj Silindi ) MR.BERK
    Yurtdışı sipariş veriyor olmayasınız? Yurtdışından gelen kitaplarda genelde 90 tl kargo çıkıyor.
    Böyle ise, bu kampanyanın içeriğini okuyun bence, yurtdışı ürünlerinde indirim geçersiz ise , ithamınız yersiz olacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    weehwet 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon indirim yapmasada olur. Müşteriye olan tavrı yeter .
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel indirim. Ama bu amazon maalesef tr de pek ilgi görmedi gibi. Biraz reklam ve ürün gamı genişlemesi lazım. Tanınmıyor. Halbuki dünya devi.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ben hep 30 lira indirim alıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ByZeK (Zekeriya NALBANT) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    o nasıl oluyor hocam. aynı hesap ile iki kere oluyor mu ?
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    sadecedogan (Doğan Atik) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hemen iphone kablosu siparişi vermeliyim 😂😊
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    16276 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, amazon türkiye ve
    5 etiket daha indirim indirim kodu sıcak fırsat kampanya Internet
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