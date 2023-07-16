Amazon'da PS5, iPhone, iPad ve iMac'lerde indirimler başladı!

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day indirimleri yarın saat 23.59’da sona erecek. Prime Day kampanyası kapsamında kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar’da teknoloji meraklılarına yönelik çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Prime Day'de indirimli fiyatlara satılan dizüstü bilgisayarlar 4 gün önce eklendi

Bugün saat 20.00’de başlayan ve saatt 23.00’te sona erecek Flaş Fırsatlar’da PS5, iPhone 12, iPad, iMac, Philips Erkek Bakım Seti ve DJI Drone başta olmak üzere teknolojik ürünlerde cazip fiyatlar sunuluyor. Stoklarla sınırlı avantajlı fiyatları kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.

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Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar

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Amazon'da PS5, iPhone, iPad ve iMac'te indirim başladı