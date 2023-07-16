Amazon'da PS5, iPhone, iPad ve iMac'lerde indirimler başladı!

Bugün saat 20.00’de başlayan ve saatt 23.00’te sona erecek Flaş Fırsatlar’da PS5, iPhone 12, iPad, iMac, Philips Erkek Bakım Seti ve DJI Drone başta olmak üzere teknolojik ürünlerde cazip fiyatlar sunuluyor. Stoklarla sınırlı avantajlı fiyatları kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.
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Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar
- Sony Playstation 5 Digital Sürüm Oyun Konsolu (Eurasia garantili)
- iPhone 12 64GB Black
- iPhone 12 128GB White
- iPhone 12 128GB (PRODUCT)RED
- 10.9 inç iPad Air Wi-Fi + Cellular 256GB - Blue
- 12.9 inç iPad Pro Wi‑Fi Cellular 1TB - Silver
- 12.9 inç iPad Pro Wi‑Fi 2TB - Space Grey
- 24 inç iMac Apple M1 çip 256GB - Silver
- 24 inç iMac Apple M1 çip 512GB - Pink
- Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7'' 32 GB Tablet
- Samsung Galaxy Tab A8 10.5'' 32 GB Tablet
- DJI Mini 2 Fly More Combo Ultra Hafif Katlanabilir Drone
- DJI Pocket 2 Creator Combo Kamera, 3 Eksen Gimbal
- GoPro HERO11 Siyah Mini Aksiyon Kamerası
- Philips MG7720/15 Erkek Bakım Seti 14'ü 1 Arada, Metalik
- Philips BHH880/00 StyleCare Essential Isıtmalı Düzleştirme Fırçası
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)