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    Anlık Bildirim

    Amazon'da PS5, iPhone, iPad ve iMac'lerde indirimler başladı!

    Amazon Prime Day'in Flaş Fırsatlar indirimleri PS5, iPhone 12, iPad Pro, iMac ve DJI dronelarda yalnızca üç saatliğine geçerli cazip fiyatlar sunuluyor.           
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    Amazon'da PS5, iPhone, iPad ve iMac'te indirim başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Day indirimleri yarın saat 23.59’da sona erecek. Prime Day kampanyası kapsamında kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar’da teknoloji meraklılarına yönelik çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor.

    Bugün saat 20.00’de başlayan ve saatt 23.00’te sona erecek Flaş Fırsatlar’da PS5, iPhone 12, iPad, iMac, Philips Erkek Bakım Seti ve DJI Drone başta olmak üzere teknolojik ürünlerde cazip fiyatlar sunuluyor. Stoklarla sınırlı avantajlı fiyatları kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.

    Prime Day indirimleri için tıklayın

    Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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