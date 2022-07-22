Amazon'da sadece bugüne özel Prime indirimleri - 22 Temmuz

- 200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki
- Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (22 Temmuz)
- Elektronik ürünlerde sadece bugüne özel indirimler
- Diğer kategorilerde sadece bugüne özel indirimler
- Yorumlar
Amazon Prime Alışveriş Festivali devam ediyor. Elektronik, giyim, ev, yaşam, süpermarket kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirimler mevcut. İndirimler 25 Temmuz’da sona erecek.
Prime Alışveriş Festivali boyunca flaş indirimler günlük yenileniyor. Bu içeriğimizde sadece bugüne özel indirimleri listeledik.
İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki
Prime Alışveriş Festivali'ne özel olarak 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinizde 50 TL indirim uygulanacak. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Tüm indirimli ürünler: Prime Alışveriş Festivali
Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (22 Temmuz)
Elektronik ürünlerde sadece bugüne özel indirimler
- Microsoft Wireless Desktop 850 Klavye Mouse Set
- Spigen Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro Kılıf
- Baseus iPhone 12 Pro Telefon Kılıfı
- Baseus iPhone 12 Telefon Kılıfı
- Baseus Araç içi Telefon Tutucu
- Baseus Micro USB şarj Kablosu
- SanDisk 16GB Ultra Fit USB 3.1 Flash Bellek
- RANGE ROVER 6V Akülü Araba
- %60 Kablolu RGB Gaming Klavye+Fare+Dönüştürücü
- DJI Osmo için tripod
- Codegen Bluetooth Selfie çubuğu
- Fakir Tastea çay makınesi
- Fakir Juice Max Katı Meyve Presi
- Smatree Tablet Kamera Standı
- Dewalt Dcd771S2/Tr şarjlı Vidalama/Matkap, Sarı/Siyah 1.5 Ah
- Bissell Supreme Sweep Turbo Şarjlı Dikey Süpürge
- Bissell 2'Si 1 Arada Elektrikli Süpürge Ve Buharlı Temizleyici
- GoPro Hero 10 Hero 9 ile uyumlu şarj kapağı
- GY - RGB Akıllı ampul 2'li
- Fisher-Price eğlen ve öğren kumanda
- Smatree İkili Halka Işık, Tripod Standlı
- AEROCOOL AE AERO1B Aero 1 Alpha Siyah Oyuncu Koltuğu
- Smatree Tabletler için Tripod Montaj Adaptörü
- Yale Dış Mekan Wi-Fi Kamera
- Elektronik kapı kolu, parmak izli, Bluetooth
- eSUN Naylon 3D Yazıcı Filamenti
- eSUN PLA+ 3D Yazıcı Filamenti
Diğer kategorilerde sadece bugüne özel indirimler
- UA Charged Assert 9 Erkek Ayakkabı, Siyah
- adidas DURAMO 10 Erkek Koşu Ayakkabısı
- Crocs Classic Unisex Yetişkin Terlik
- Under Armour Erkek Polo T-Shirt
- UA Surge 3 Erkek Ayakkabı
- UA Kadın Eşofman Altı
- Koton Kadın Kısa Kollu çizgili Basic Tişört
- Slazenger ELAIN I Kadın Sneaker
- Slazenger ENYA I Erkek Sneaker
- Puma Up Unisex Yetişkin Sneaker
- DeFacto Erkek Slim Fit şort
- Jack & Jones 5'li T-Shirt Seti
- adidas Cush Low 3Pp Unisex Yetişkin çorap
- Puma çocuk Sırt çantası
- Jack & Jones T-Shirtler
- Herschel çanta ve Valiz Aksesuarları
- Levi's Uzun Kollu Erkek Slim Gömlek
- DeFacto Basic Kolsuz Gömlek
- Slazenger SANDER Erkek T-Shirt
- Slazenger PAULINHO I Kadın Sneaker
- Jack & Jones Erkek 3'lü T-shirt Seti
- Levi's Graphic T-shirt, 2 Renk
- DeFacto Suni Deri Ceket
- Karaca Dahlia 26 Parça Kahvalti Seti
- Karaca Luvi Cream 60 Parça Yemek Takımı Kare
- Delta Body Trimmer Jimnastik Egzersiz Mekik Kondisyon Kürek Aleti
- USR PC36 Pilates çemberi
- Sigmund Freud Seti (10 Kitap)
- Zojirushi 480ml kırmızı termos
- Harry Potter - Harmonie Granger Asası
- Play-Doh Slime 3'lü Hamur Seti
- LEGO® City Harika Araçlar Avantajlı Paket 66686 - 3 Farklı LEGO Seti
- Britax Römer Dualfix Z-Line. I-Size. Isofix. Oto Koltuğu. I-Size (61-105 Cm)
- Britax Römer Oto Koltuğu. Evolva 1-2-3 SL SICT Isofix Grup 1/2/3 (9-36 Kg)
Tüm indirimleri görüntülemek için: Prime Alışveriş Festivali
Amazon Türkiye Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak FırsatlarBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: