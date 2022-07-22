Amazon'da sadece bugüne özel Prime indirimleri - 22 Temmuz

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Amazon Prime Alışveriş Festivali devam ediyor. Elektronik, giyim, ev, yaşam, süpermarket kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirimler mevcut. İndirimler 25 Temmuz’da sona erecek.

Prime Alışveriş Festivali boyunca flaş indirimler günlük yenileniyor. Bu içeriğimizde sadece bugüne özel indirimleri listeledik.

İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Amazon indirimlerinde uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar 2022 5 sa. önce eklendi

200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki

Prime Alışveriş Festivali'ne özel olarak 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinizde 50 TL indirim uygulanacak. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Tüm indirimli ürünler: Prime Alışveriş Festivali

Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (22 Temmuz)

Elektronik ürünlerde sadece bugüne özel indirimler

Diğer kategorilerde sadece bugüne özel indirimler

Tüm indirimleri görüntülemek için: Prime Alışveriş Festivali

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Amazon'da sadece bugüne özel Prime fırsatları 22 Temmuz