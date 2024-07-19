Amazon Prime Day'in tüm sepette indirim kampanyaları: Kitap ve market ürünlerinde ekstra indirim

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime Day indirimleri 22 Temmuz'a kadar devam edecek. Kampanya boyunca indirimli ürünlerin yanı sıra sepette indirim kampanyaları yapılıyor. Sepette indirim kampanyaları, indirimli ürünlerle birleştiğinde oldukça avantajlı fiyatlara alışveriş imkanı sunuluyor. Sizin için öne çıkan sepette indirim kampanyalarını listeledik.

İndirimler Prime'a özel

Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar ilk kez Prime üyeliği başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.

Prime Day'de Öne Çıkan Sepette İndirim Kampanyaları!

Kitaplarda 4 al 3 öde: Kampanya sayfasındaki tüm kitaplarda 4 al 3 öde fırsatı sunuluyor. İndirimli ürünlerle birleştirildiğinde avantajlı fiyatlar elde ediliyor.

Süpermarket ürünlerinde 1.000 TL üzeri alışverişlerde 20% indirim: Prime Day boyunca kampanya sayfasındaki gıda, içecek, temizlik, hijyen gibi kategorilerden süpermarket ürünlerinde 1.000 TL üzeri alışverişlerde ödeme adımında anında yüzde 20 indirim uygulanıyor.

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Amazon Prime Day'de tüm sepette indirim kampanyaları!