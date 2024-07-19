Amazon Prime Day'in tüm sepette indirim kampanyaları: Kitap ve market ürünlerinde ekstra indirim

- İndirimler Prime'a özel
- Prime Day'de Öne Çıkan Sepette İndirim Kampanyaları!
- Diğer Sepette İndirim Kampanyaları
- Yorumlar
İndirimler Prime'a özel
Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar ilk kez Prime üyeliği başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.
Prime Day'de Öne Çıkan Sepette İndirim Kampanyaları!
- Kitaplarda 4 al 3 öde: Kampanya sayfasındaki tüm kitaplarda 4 al 3 öde fırsatı sunuluyor. İndirimli ürünlerle birleştirildiğinde avantajlı fiyatlar elde ediliyor.
- Süpermarket ürünlerinde 1.000 TL üzeri alışverişlerde 20% indirim: Prime Day boyunca kampanya sayfasındaki gıda, içecek, temizlik, hijyen gibi kategorilerden süpermarket ürünlerinde 1.000 TL üzeri alışverişlerde ödeme adımında anında yüzde 20 indirim uygulanıyor.
Diğer Sepette İndirim Kampanyaları
- Çok Al& Az Öde 500 TL ve üzerine %10 indirim
- Süpermarket Ürünleri 4 Al 3 Öde
- Lipton Ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL İndirim
- Clear, Elidor, Rexona Ürünlerinde 350 TL'ye 100 TL indirim
- Omo, Yumoş, Domestos, Cif ve Rinso Ürünlerinde ₺400'ye ₺100 indirim
- Eti atıştırmalıklarda 300 TL'ye 75 TL indirim
- Red Bull Ürünlerinde 2 Ürüne %25 İndirim
- Durex ve Veet ürünlerinde 2 ürün alana sepette %20 indirim
- Okey ürünlerinde 2 ürün alana sepette %25 indirim
- Nivea Ürünlerinde 2 Ürün Alımına sepette %30 İndirim
- Flormar ürünlerinde 500 TL ve üzerine %30 indirim
- L’Oreal ürünlerinde 700 TL ve üzerine %20 indirim
- Samsung Galaxy S23, S24, S24 Plus ve S24 Ultra Sepette ₺2.000 İndirimli
- Samsung Galaxy S23 FE yanında Buds2 Pro Sepette Ücretsiz
- Samsung Galaxy S21 FE yanında Galaxy Buds FE Kulaklık Sepette Ücretsiz
- Huawei Watch GT4 ve Watch Fit 3'te sepette 500 TL indirim
- Huawei Pro 70 Serisi yanında FreeBuds Pro 3 sepette 1 TL
- Pilips Hue ürünlerinde sepette %10 indirim
- Arnica Ürünlerinde ₺2.500 ve Üzeri Yapılan Alışverişlerde Sepette %10 İndirim
- Giyim Ürünlerinde Sepette 10% İndirim
- Ayakkabı ve Terliklerde Sepette 10% İndirim
- New Balance Ayakkabılarda Sepette %20 İndirim
- New Balance Kıyafetlerde Sepette %20 İndirim
- Defacto Ürünlerinde ₺500 ve Üzerine Sepette %15 İndirim
- Koton Ürünlerinde 700 TL ve Üzerine Sepette %10 İndirim
- Çanta ve Valizlerde Sepette %15 İndirim
- Ofis ve Kırtasiye Ürünlerinde 3 Al 2 Öde
- Aptamil, Bebelac & Bebelac Gold Ürünlerinde ₺1.000'ye ₺200 İndirim
- Purina Kedi ve Köpek Mamalarında ₺750'ya ₺100 indirim
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.