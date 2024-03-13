Amazon'da Samsung Galaxy tabletlerde indirim başladı!

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Galaxy Tab S8 Ultra'nın öne çıkan özellikleri
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra; 14.6 inç boyutunda, yüksek çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Dizi, film izlerken ve oyun oynarken kullanıcısını büyüleyen ekran deneyimi sunuyor. Ekranda parmak izi okuyucu bulunuyor.
S-Pen desteği bulunan tabletin arka bölümünde S Pen'in manyetik şarj yuvası bulunuyor. Kalemi kullanmadığınız zamanlarda bu yuvaya yapıştırarak kaleminizi yanınızda taşıyabilirsiniz.
13 MP + 6 MP iki arka kamera ve 12 MP + 12 MP iki ön kamera yer alıyor. Diğer tabletlerden farklı olarak ultra geniş açılı ön kamerası olması sayesinde online toplantılarda daha geniş açılı görüntü paylaşabilirsiniz. 11.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya performansı konusunda kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Dilerseniz bu tabletle uyumlu klavye aksesuarını satın alarak mini bir bilgisayara dönüştürebilirsiniz.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.