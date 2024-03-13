Tam Boyutta Gör Amazon'da Bahar Fırsatları başladı. Bahar Fırsatları'nda Samsung cihazlardaki indirimler dikkat çekiyor. Samsung Galaxy telefon, tablet, akıllı saat ve kulkalıklarda indirimler sunuluyor. Bahar Fırsatları​​​​​, 26 Mart'a kadar devam edecek.

İndirime giren Samsung tabletlere baktığımızda Galaxy Tab S8 Ultra'daki indirim dikkat çekiyor. Amazon'dan satın almak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

Amazon'da Samsung Ürünlerinde Bahar Fırsatı

Amazon'da Samsung Galaxy telefonlarda indirim başladı! 15 sa. önce eklendi

Galaxy Tab S8 Ultra'nın öne çıkan özellikleri

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra; 14.6 inç boyutunda, yüksek çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Dizi, film izlerken ve oyun oynarken kullanıcısını büyüleyen ekran deneyimi sunuyor. Ekranda parmak izi okuyucu bulunuyor.

S-Pen desteği bulunan tabletin arka bölümünde S Pen'in manyetik şarj yuvası bulunuyor. Kalemi kullanmadığınız zamanlarda bu yuvaya yapıştırarak kaleminizi yanınızda taşıyabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden alıyor. 12 GB RAM ile geliyor. 256 GB ve 512 GB olarak iki farklı depolama alanı seçeneği sunuluyor. Amazon'da 512 GB'lık modelde indirim mevcut.

13 MP + 6 MP iki arka kamera ve 12 MP + 12 MP iki ön kamera yer alıyor. Diğer tabletlerden farklı olarak ultra geniş açılı ön kamerası olması sayesinde online toplantılarda daha geniş açılı görüntü paylaşabilirsiniz. 11.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya performansı konusunda kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Dilerseniz bu tabletle uyumlu klavye aksesuarını satın alarak mini bir bilgisayara dönüştürebilirsiniz.

Amazondan satın almak için tıklayın: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

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Amazon'da Samsung Galaxy tabletlerde indirim başladı!