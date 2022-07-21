Amazon'da tablet modellerinde indirimler başladı

Amazon Prime Alışveriş Festivali bu hafta başladı ve alışveriş tutkunları hız kesmeden indirimli ve uygun fiyatlı ürünleri almaya devam ediyorlar. Amazon Prime kapsamında birçok tablet bilgisayar modellerinde de indirimler başladı.
Biz de sizler için farklı modellerdeki indirimli tablet modellerini derledik. Aşağıdaki listeden ihtiyacınıza uygun tablet modellerini inceleyip satın alabilirsiniz.
Amazon Prime Day Tablet İndirimleri
- HUAWEI MatePad T 10S Tablet, Derin Deniz Mavisi
- Lenovo Tab M10 HD Tablet 3.Nesil, 10.1'' WUXGA
- Lenovo Tab M8 HD Tablet 2.Nesil, 8" HD
- Lenovo Yoga Tab 11 Tablet, 11'' 2K
- Tablet Tab M10
Tüm indirimler için: Prime Alışveriş Festivali
Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş