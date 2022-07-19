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    Amazon'da robot süpürgelerde indirimler başladı!

    E-ticaret devlerinden Amazon'un bu hafta başında başlattığı Amazon Prime Alışveriş Festivali kapsamında satışa sunulan uygun fiyatlı robot süpürgeleri sizler için derledik.
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    Amazon Prime Alışveriş Festivali: Robot süpürge indirimleri
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    Alışveriş tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı. Dünyanın ve ülkemizin önde gelen e-ticaret platformlarından Amazon'un, 18-25 Temmuz tarihlerinde Prime Day kapsamında kullanıcılarına sunduğu indirimli ürünler arasında robot süpürge modelleri de yer alıyor. Biz de sizler için Amazon'un sunduğu robot süpürge modellerini derledik.

    Amazon Prime Day Robot Süpürge İndirimleri

    Xiaomi Robot Süpürgeler

    iRobot Süpürgeler

    Yeedi Robot Süpürgeler

    TCL ve Anker Robot Süpürgeler

    Tüm indirimler için: Prime Alışveriş Festivali
    Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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