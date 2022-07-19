Amazon'da robot süpürgelerde indirimler başladı!

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Alışveriş tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı. Dünyanın ve ülkemizin önde gelen e-ticaret platformlarından Amazon'un, 18-25 Temmuz tarihlerinde Prime Day kapsamında kullanıcılarına sunduğu indirimli ürünler arasında robot süpürge modelleri de yer alıyor. Biz de sizler için Amazon'un sunduğu robot süpürge modellerini derledik.

Amazon Prime Day Robot Süpürge İndirimleri

Xiaomi Robot Süpürgeler

iRobot Süpürgeler

Yeedi Robot Süpürgeler

TCL ve Anker Robot Süpürgeler

Tüm indirimler için: Prime Alışveriş Festivali

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Amazon Prime Alışveriş Festivali: Robot süpürge indirimleri