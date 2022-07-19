Amazon'da robot süpürgelerde indirimler başladı!

- Amazon Prime Day Robot Süpürge İndirimleri
- Xiaomi Robot Süpürgeler
- iRobot Süpürgeler
- Yeedi Robot Süpürgeler
- TCL ve Anker Robot Süpürgeler
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Alışveriş tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı. Dünyanın ve ülkemizin önde gelen e-ticaret platformlarından Amazon'un, 18-25 Temmuz tarihlerinde Prime Day kapsamında kullanıcılarına sunduğu indirimli ürünler arasında robot süpürge modelleri de yer alıyor. Biz de sizler için Amazon'un sunduğu robot süpürge modellerini derledik.
Amazon Prime Day Robot Süpürge İndirimleri
Xiaomi Robot Süpürgeler
- Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge - Mop 2 Pro, Siyah
- Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge - Mop 2 Pro, Beyaz
- Xiaomi Mi Robot Vakumlu Paspas - Mop 2
- Xiaomi Mi Robot Süpürge Mop 2 Ultra
iRobot Süpürgeler
- iRobot Roomba i7+ Robot Süpürge, Koyu Gri
- iRobot Roomba i3+ Akıllı Robot Süpürge, 1800 mAh, 3,18 kg, Gri
- iRobot M6 Braava Jet Robot Paspas
Yeedi Robot Süpürgeler
- Yeedi Vac Hybrid - Beyaz Robot Süpürge (Türkiye Garantili)
- Yeedi Vac Max - Beyaz Robot Süpürge (Türkiye Garantili)
- Yeedi Mop Station Akıllı Mop İstasyonlu Robot Vacuum & Mop Süpürge, 2500PA Emiş Gücü, 3500 ml Su ve Atık Deposu
TCL ve Anker Robot Süpürgeler
- Tcl Sweeva2000 Robot Süpürge, Siyah
- Anker Eufy Robovac X8 Hybrid Akıllı Robot Süpürge, Çift Türbin ile 2x 2000Pa Çekim Gücü
Tüm indirimler için: Prime Alışveriş Festivali
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş