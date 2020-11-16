Amazon’da telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim

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Global ölçekteki Black Friday olarak bilinen alışveriş fırsatları haftası son bir kaç senedir ülkemizde yerli Eticaret platformları tarafından reklam yarışına dönmüş olsa da bu sene Amazon da son derece iddialı fırsatlar ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Öncesinde kitap, süper market, cep telefonu aksesuarları gibi sepet ortalaması düşük ancak kargo yoğunluğu anlamında yüksek ürünleri sırayla indirime sokan Amazon, “Erken Gülümseten Cuma Fırsatı” adı altında biz dizi mobil cihaz aksesuarlarında indirime başladı.

Cep telefonu, tablet, oyun konsolu, televizyon, laptop gibi asıl beklenen ürünleri kargo yoğunluğunu azaltmak adına (bilindiği üzere Amazon'un Prime'a özel aynı gün teslimat, 24 saatte kargo gibi glonal ölçekte olduğu gibi ülkemizde de tüketici odaklı iddialı vaatleri var) ayın sonuna doğru başlayacak Black Friday haftasına sakladığını düşündüğümüz Amazon, kulaklık, şarj aleti, kılıf, powerbank gibi fırsatları için şimdiden ihtiyaç duyanların ilgisini çekebilecek bir dizi indirimi hayata geçirdi. Buradaki Amazon adresinde yer alan bağlantıdan erişilebilen listede uygun fiyatlı epey ürün var. Ayrıca anlık olarak değişebilen Günün Fırsatları sayfasınaysa gün içerisinde düzenli olarak yeni ürünler ekleniyor.

Günün en çok satanları sıralamasındaysa Xiaomi Mi TV Stick 1080p Anroid TV Media Player ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada Xiaomi Mi Box S 4K var. Listedeki çok satan ürünlerin tamamına buradan erişebilirsiniz.

Bu arada Amazon’da bu hafta ofis ürünleri kategorisi altında Erken Gülümseten Cuma fırsatları var. Fırsat sayfasına buradaki Amazon bağlantısından erişilebiliyor.

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