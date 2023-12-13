Amazon'da ütülerde indirimler başladı!

İndirime giren ürünlere baktığımızda ütü kategorisinde cazip fiyatlar göze çarpıyor. Çok sayıda ütü modelinde son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. İndirime giren ütü modellerini sizin için listeledik.
Amazon'da indirimli ütüler
- Leepesx Taşınabilir El Buharlı Ütü (Seyahat tipi): 419 TL
- NPO Raf R1214W Düzleştirici ve Kırışık Giderici 1500 W Dikey Beyaz Ütü:
599 TL - Son 6 ayın en düşük fiyatı
- Henniu Akülü Ütü, Buharlı, 2400W: 1.198 TL
- Tefal FS4030 Easygliss Kuru Ütü 1200 W Durilium taban teknolojisi: 1.230 TL
- Karaca Irona Buharlı Ütü Ionic Pembe 3100 W:
1.372,99 TL - Son 1 ayın en düşük fiyatı
- Arnica Magma 2600 Ütü Yeşil:
1.619 TL - Son 1 ayın en düşük fiyatı
- Braun TexStyle 1 Buharlı Ütü SI 2000 Watt: 1.789 TL
- Philips GC4552/00 Azur Buharlı Ütü 2400W Beyaz/Gold:
2.149 TL - Son 6 ayın en düşük fiyatı
- Imetec Intellifast, buharlı ütü, seramik elmas ütü tabanı 2400 W: 2.437,26 TL
- Petra PF0987VDEEU7 2'si 1 arada buharlı ütü kablosuz: 3.150 TL
- Petra PF01137VDE Buharlı Ütü İstasyonu: 4.670 TL
- Russell Hobbs Quiet Super Steam Pro Buharlı Ütü:
5.370,19 TL - Son 1 ayın en düşük fiyatı
- SteamOne Mobil Katlanabilir Buharlı Ütü Siyah:
5.495 TL - Son 1 ayın en düşük fiyatı
- Polti La Vaporella XB50R Buhar Kazanlı Ütü 2350W:
8.345 TL - Son 1 ayın en düşük fiyatı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.