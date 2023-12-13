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    Amazon'da ütülerde indirimler başladı!

    Amazon'da ütülerde cazip indirimler başladı. Pek çok modelde son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. İndirimli ütü, buharlı kazanlı ütü ve dikey ütü modellerini listeledik.
    Amazon'da ütülerde indirimler başladı! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Yılın Son Fırsatları başladı. 25 Aralık’a kadar devam edecek kampanya kapsamında elektronikten giyime, telefondan kozmetiğe, kitaptan gıdaya kadar pek çok kategoride indirimler mevcut.

    İndirime giren ürünlere baktığımızda ütü kategorisinde cazip fiyatlar göze çarpıyor. Çok sayıda ütü modelinde son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. İndirime giren ütü modellerini sizin için listeledik.

    Amazon'da indirimli ütüler

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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