Amazon'da Xbox Series S oyun konsolu indirime girdi!

Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye'de Okula ve Şehre Dönüş indirimleri başladı. 4 Eylül'de başlayan indirimler 18 Eylül'de sona erecek. Xbox Series S'te kısa süreliğine geçerli indirim dikkat çekiyor.

Tüm İndirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

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Xbox Series S: 11.299 TL

Xbox Series S 512 GB oyun konsolu, diğer e-ticaret sitelerinde Microsoft Türkiye garantili olarak yaklaşık 12.500 TL'ye, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt gibi perakende mağazalarında ise 15.999 TL'ye satılıyor. Xbox Series S'i Amazon'da 11.299 TL'ye satın alabilirsiniz. E-ticaret sitelerine göre yaklaşık 1.200 TL, mağazalara göre 4.700 TL'lik indirim mevcut. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu ve kısa süreliğine geçerli olduğunu belirtelim.

Satın almak için: Xbox Series S 512 GB Microsoft Türkiye Garantili

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