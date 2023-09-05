Amazon'da Xbox Series S oyun konsolu indirime girdi!

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Xbox Series S: 11.299 TL
Xbox Series S 512 GB oyun konsolu, diğer e-ticaret sitelerinde Microsoft Türkiye garantili olarak yaklaşık 12.500 TL'ye, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt gibi perakende mağazalarında ise 15.999 TL'ye satılıyor. Xbox Series S'i Amazon'da 11.299 TL'ye satın alabilirsiniz. E-ticaret sitelerine göre yaklaşık 1.200 TL, mağazalara göre 4.700 TL'lik indirim mevcut. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu ve kısa süreliğine geçerli olduğunu belirtelim.
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