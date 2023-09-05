Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'da Xbox Series S oyun konsolu indirime girdi!

    Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş indirimlerinde bugünkü flaş indirimlerde Xbox Series S oyun konsolundaki indirim dikkat çekiyor. Piyasaya göre 1.200 TL daha düşük fiyata satılıyor.
    Amazon'da Xbox Series S oyun konsolu indirime girdi! Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye'de Okula ve Şehre Dönüş indirimleri başladı. 4 Eylül'de başlayan indirimler 18 Eylül'de sona erecek. Xbox Series S'te kısa süreliğine geçerli indirim dikkat çekiyor.

    Tüm İndirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Amazon'da Xbox Series S oyun konsolu indirime girdi! Tam Boyutta Gör

    Xbox Series S: 11.299 TL

    Xbox Series S 512 GB oyun konsolu, diğer e-ticaret sitelerinde Microsoft Türkiye garantili olarak yaklaşık 12.500 TL'ye, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt gibi perakende mağazalarında ise 15.999 TL'ye satılıyor. Xbox Series S'i Amazon'da 11.299 TL'ye satın alabilirsiniz. E-ticaret sitelerine göre yaklaşık 1.200 TL, mağazalara göre 4.700 TL'lik indirim mevcut. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu ve kısa süreliğine geçerli olduğunu belirtelim.

    Satın almak için: Xbox Series S 512 GB Microsoft Türkiye Garantili

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 6 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    dodofran +34 Ac1DBuRN +34 OverClocKing +24 erdem552 +22 javaprof +20 baybay17 +19 viper17 +18 tahir40 +15 tropik17 +13 Source +13
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    170 Kişi Okuyor (45 Üye, 125 Misafir) 45 Masaüstü 125 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1926 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox series s, amazon ve
    6 etiket daha amazon türkiye İndirim Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği Alışveriş Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kangal balıklı kaplıcası yorumlar bir kızla nasıl tanışılır dazer 2 köpek kovucu yorumlar avusturya teknoloji mağazaları lustral saç döker mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10A
    Xiaomi Redmi 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız