Amazon’da yeni yıl indirimleri başladı

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Amazon.com.tr, “Yeni Yıl Yeni Sen” adını verdiği yeni sayfasında kullanıcılara çeşitli ürün önerilerinde bulunuyor. Öneriler arasında indirimler ürünler de bulunuyor

Yeni Yıl Yeni Sen fırsatları

Yeni Yıl Yeni Sen’deki ürünler 6 farklı kategori altında toplanıyor. Bu kategorilerde giyim, teknoloji, hobi, spor, kültür ve ev ürünlerini ayrı ayrı görüntüleyebilmek mümkün oluyor. Listelenen ürünleri çeşitli fiyat aralıklarına göre filtreleyebiliyoruz.

Amazon.com.tr Yeni Yıl Yeni Sen önerileri ve fırsatları 26 Ocak tarihinde sona erecek.

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