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    Amazon’da Yılın Son Fırsatları Sayfası güncellendi: İlgi çekici fırsatları listeledik

    Amazon Türkiye'de Yılın Son Fırsatları devam ediyor. Teknolojik ürünlerde günün ve kampanya döneminin öne çıkan indirimlerini listeledik.
    1 sa. (Son Güncelleme: 48 dk.)
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    Web Siteleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Amazon’da Yılın Son Fırsatları Sayfası güncellendi: İlgi çekici fırsatları listeledik
    Tam Boyutta Gör

    Amazon Türkiye’de Yılın Son Fırsatları indirimlerinde son günlere giriyoruz. Kampanya 31 Aralık’a kadar devam edecek. Bu içeriğimizde indirimin öne çıkanlarını listeledik.

    Yılın Son Fırsatları kampanya sayfasına ulaşmak için:

    https://www.amazon.com.tr/events/lastminutedeals

    Elektronik, PC, telefon kategorilerindeki indirimlere ulaşmak için:

    Elektronik kategorisindeki indirimler

    Günün öne çıkan indirimleri

    Philips HueW Filament Bluetooth Ampul Bluetooth - 179,90 TL

    MSI NB GF63 THIN 9SCSR-1053XTR i5-9300H 8GB DDR4 GTX1650TI – 8199 TL

    HP 255 G7 Dizüstü Bilgisayar, 15,6'' FHD, AMD Ryzen 5-3500U – 5599 TL

    MSI PRO 16T 7M-002XEU AIO Bilgisayar, Celeron 3865U – 2499 TL

    MSI AIO PRO 22XT AM-020XTR 21.5 FHD RYZEN 5 3400G – 5249 TL

    HYPERGEAR C.DIGITAL 10.000 mAh Powerbank – 48,68 TL

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    Mojue 3BB161S mojue PB01 10.000 mAh Powerbank – 49,90 TL

    Go Des 12908 Go Des GD-CT013 Lightning şarj ve kulaklık çoklayıcı – 33,90 TL

    Kampanya döneminin öne çıkan indirimleri

    Xiaomi Mi Band 5 – 237,90 TL

    MSI NB GF63 THIN 9SCXR-618XTR I5-9300H 8GB DDR4 GTX1650 – 7499 TL

    HP OMEN Dizüstü Bilgisayar, i5-10300H, GeForce RTX 2060, 144 Hz IPS – 10699 TL

    Samsung Galaxy M21 – 1899 TL

    Samsung Galaxy M11 – 2299 TL

    Xiaomi Redmi Note 9 64 GB – 2479,86 TL

    MSI 27" OPTIX MAG274R Gaming Monitör, FHD, IPS, 144HZ, 1MS – 2298 TL

    Xiaomi Viomi V3 Vacuum Cleaner Robot Süpürge – 3799 TL

    Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti – 169 TL

    iPhone 11 Pro Max 512 GB Akıllı Telefon – 16152 TL

    MSI X570-A Pro AM4 Anakart - 3263,99 TL

    Bosch Easyimpact 550 Darbeli Matkap, 550W - 299 TL



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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    8 saat önce
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