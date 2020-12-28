Amazon’da Yılın Son Fırsatları Sayfası güncellendi: İlgi çekici fırsatları listeledik

Amazon Türkiye’de Yılın Son Fırsatları indirimlerinde son günlere giriyoruz. Kampanya 31 Aralık’a kadar devam edecek. Bu içeriğimizde indirimin öne çıkanlarını listeledik.
Yılın Son Fırsatları kampanya sayfasına ulaşmak için:
https://www.amazon.com.tr/events/lastminutedeals
Elektronik, PC, telefon kategorilerindeki indirimlere ulaşmak için:
Elektronik kategorisindeki indirimler
Günün öne çıkan indirimleri
Philips HueW Filament Bluetooth Ampul Bluetooth - 179,90 TL
MSI NB GF63 THIN 9SCSR-1053XTR i5-9300H 8GB DDR4 GTX1650TI – 8199 TL
HP 255 G7 Dizüstü Bilgisayar, 15,6'' FHD, AMD Ryzen 5-3500U – 5599 TL
MSI PRO 16T 7M-002XEU AIO Bilgisayar, Celeron 3865U – 2499 TL
MSI AIO PRO 22XT AM-020XTR 21.5 FHD RYZEN 5 3400G – 5249 TL
HYPERGEAR C.DIGITAL 10.000 mAh Powerbank – 48,68 TLİlginizi Çekebilir Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri
Mojue 3BB161S mojue PB01 10.000 mAh Powerbank – 49,90 TL
Go Des 12908 Go Des GD-CT013 Lightning şarj ve kulaklık çoklayıcı – 33,90 TL
Kampanya döneminin öne çıkan indirimleri
Xiaomi Mi Band 5 – 237,90 TL
MSI NB GF63 THIN 9SCXR-618XTR I5-9300H 8GB DDR4 GTX1650 – 7499 TL
HP OMEN Dizüstü Bilgisayar, i5-10300H, GeForce RTX 2060, 144 Hz IPS – 10699 TL
Samsung Galaxy M21 – 1899 TL
Samsung Galaxy M11 – 2299 TL
Xiaomi Redmi Note 9 64 GB – 2479,86 TL
MSI 27" OPTIX MAG274R Gaming Monitör, FHD, IPS, 144HZ, 1MS – 2298 TL
Xiaomi Viomi V3 Vacuum Cleaner Robot Süpürge – 3799 TL
Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti – 169 TL
iPhone 11 Pro Max 512 GB Akıllı Telefon – 16152 TL
MSI X570-A Pro AM4 Anakart - 3263,99 TL
Bosch Easyimpact 550 Darbeli Matkap, 550W - 299 TL
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