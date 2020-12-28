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17 dk.

Açık dünya hayatta kalma oyunu Stranded Deep, Epic Games'te ücretsiz

35 dk.

MIUI 12.5 duyuruldu: Daha akıcı ve daha hızlı

37 dk.

Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: Snapdragon 888 yonga seti, Harman Kardon ses

1 sa.

GÖRÜNTÜLENEN Amazon’da Yılın Son Fırsatları Sayfası güncellendi: İlgi çekici fırsatları listeledik

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Rus üretici UAZ'ın Patriot 4x4 modeli logo değiştirerek ABD pazarına giriş yaptı

2 sa.

ORKA (324mm Torpido) projesinde imzalar atıldı

2 sa.

Witcher 3 ve Uncharted 4 gibi birçok oyunun arka planını anlatan kitap "Kan, Ter ve Pikseller" 8 Ocak'ta çıkıyor

3 sa.

İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş Aralık'ta yüzde 10'u buldu

3 sa.

Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin yayın tarihi açıklandı

4 sa.

Galaxy A51 ve Galaxy M31 için Android 11 beta programı başladı

4 sa.

Intel Xe grafikli Acer Swift 5 ülkemizde satışta

5 sa.

Ocak ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı

6 sa.

Yerli otomobil fabrikasının üst yapı inşaatını gerçekleştirecek firma açıklandı

6 sa.

Apple AirPods Max incelemesi | Çok iyi kulaklık, yüksek fiyat

6 sa.

Huawei Mate 40E sertifikalarda göründü

7 sa.

Chrome web uygulamaları Windows menüden silinebilecek

7 sa.

Android Fast Pair güncellemesi Apple’ın tasarımına benziyor

9 sa.

Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı

13 sa.

Asus kurumlara yönelik hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı

17 sa.

Çin, Ay'dan getirdiği taşları dünyayla paylaşmak istiyor

18 sa.

Wonder Woman 3 resmen duyuruldu

19 sa.

Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

19 sa.

Kötü haber: Çin aşısı gecikiyor

20 sa.

Biostar Z490 anakartlar için 11. nesil Core işlemci desteğini doğruladı

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