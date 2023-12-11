Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (11 Aralık)

Tam Boyutta Gör Amazon'da Yılın Son Fırsatları kampanyası başladı. 25 Aralık saat 23.59'a kadar pek çok üründe indirimli fiyatlar sunulacak. Bugünün öne çıkan indirimlerini sizin için listeledik.

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Prime'a özel indirimler

Yılın Son Fırsatları'ndan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak Prime'ı deneyebiliyorsunuz. Prime üyeliğiniz sayesinde özel indirimlerden yararlanabilir, hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir, ayrıca Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

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Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu

Amazon Türkiye İndirimleri (Sadece Link Paylaşımı) Ana Konu

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