Amazon'daki işten çıkarmalar oyun projelerini de vurdu

Amazon'un oyun departmanından sorumlu olan Steve Boom, çalışanlara gönderdiği notta, hazırlıkları devam eden AAA oyunlarında kayda değer kesintiler yapmak zorunda kalacaklarını belirtti. Tam olarak hangi oyunların bu kesintilerden etkileneceği açıklanmamış olsa da Amazon Game Studios tarafından geliştirilen MMO oyunlarının bu kesintilerden nasibini alacağı açıklandı.
Lost Ark ve New World, Amazon'daki Kesintilerden Etkilenebilir
Amazon'un en kayda değer oyunları arasında, MMORPG türündeki Lost Ark ve New World geliyor. Bugün hâlâ aktif oyuncu kitlelerine sahip olan bu online oyunların da bu işten çıkarmalardan etkileneceği düşünülüyor.
Bu karar açıklanmadan önce şirket yeni Yüzüklerin Efendisi ve Tomb Raider oyunları üzerinde çalışıyordu. Ancak bu işten çıkarmalarla birlikte bu projelerin de rafa kaldırılmış olabileceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
