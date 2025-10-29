Amazon'daki işten çıkarmalar oyun projelerini de vurdu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un 14 bin kişiyi bir çırpıda işten çıkaracak olması, şirketin neredeyse her departmanını etkileyecek gibi görünüyor. GameSpot tarafından aktarılan bilgilere göre, bu işten çıkarmalar şirketin oyun departmanına da yansıyacak. Bunun da hem yeni hem de devam eden oyun projeleri üzerinde etkisi olması bekleniyor.

Amazon'un oyun departmanından sorumlu olan Steve Boom, çalışanlara gönderdiği notta, hazırlıkları devam eden AAA oyunlarında kayda değer kesintiler yapmak zorunda kalacaklarını belirtti. Tam olarak hangi oyunların bu kesintilerden etkileneceği açıklanmamış olsa da Amazon Game Studios tarafından geliştirilen MMO oyunlarının bu kesintilerden nasibini alacağı açıklandı.

Lost Ark ve New World, Amazon'daki Kesintilerden Etkilenebilir

Amazon'un en kayda değer oyunları arasında, MMORPG türündeki Lost Ark ve New World geliyor. Bugün hâlâ aktif oyuncu kitlelerine sahip olan bu online oyunların da bu işten çıkarmalardan etkileneceği düşünülüyor.

Bu karar açıklanmadan önce şirket yeni Yüzüklerin Efendisi ve Tomb Raider oyunları üzerinde çalışıyordu. Ancak bu işten çıkarmalarla birlikte bu projelerin de rafa kaldırılmış olabileceği belirtiliyor.

