Amazon Alexa Plus, fiyatı düşen ürünleri otomatik satın alacak

Amazon, Alexa+ için alışveriş odaklı yeni yetenekleri devreye alarak yapay zeka destekli asistanını daha agresif bir alışveriş motoruna dönüştürüyor. Şirketin duyurduğu güncellemeler hem fırsat takipçilerini hem de sık sipariş veren kullanıcıları doğrudan hedef alıyor.

Alexa alışveriş robotu oluyor

En dikkat çekici yenilik, Alexa+’ın belirli bir ürünü kullanıcının belirlediği fiyata düştüğü anda otomatik olarak satın alabilmesi. Kullanıcı yalnızca istediği ürünü ve ödemeye razı olduğu tutarı söylüyor, ürün kampanyaya girdiğinde asistan, varsayılan ödeme yöntemi ve teslimat adresini kullanarak siparişi kendiliğinden veriyor.

Bu araç yalnızca manuel olarak izlenen ürünleri değil, kullanıcının sepete eklediği ya da istek listesine aldığı ürünleri de takip ediyor. Amazon, bu özelliğin özellikle fırsatları kaçırmak istemeyenler için tasarlandığını vurguluyor.

Alexa+ kullanıcılarına sunulan bir diğer yenilik, Echo Show 15 ve Echo Show 21 cihazlarında erişilebilen Shopping Essentials arayüzü. Bu bölümde mevcut siparişlerin anlık durumu, son yapılan alışverişler, tekrar alınması gerekebilecek ev ihtiyaçları, kaydedilen ürünler ve alışveriş listesi tek bir ekranda gösteriliyor.

Amazon, Alexa+’ı yalnızca fiyat takipçisi olarak değil, aynı zamanda kişiselleştirilmiş öneriler sunan bir alışveriş asistanı olarak da konumlandırıyor. Kullanıcı özel bir gün, bir etkinlik ya da hediye alınacak kişiyle ilgili bilgi verdiğinde sistem, buna uygun ürün listeleri oluşturuyor. Ayrıca burada tamamlayıcı tavsiyeler de yapabiliyor. örneğin yeni bir oyuncak ya da elektronik ürün alındığında “pil de ister misiniz?” gibi hatırlatmalar yapılabiliyor.

