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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon’dan Prime kullanıcılarına özel Xiaomi kampanyası

    Amazon Türkiye ile Xiaomi kısa süreli geçerli yeni bir kampanyaya imza attı. 5-6 Ekim tarihlerinde geçerli kampanya ile farklı tutarlardaki Xiaomi alışverişine anında ekstra indirim var.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    22,4b
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Amazon’dan Prime kullanıcılarına özel Xiaomi kampanyası
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    Prime hizmetini resmen Türkiye’de başlattıktan sonra geleneksel Prime Day’de büyük indirimler sunması beklenen Amazon, Xiaomi ile Prime kullanıcılarına özel kısa süreli bir anlaşmayı hayata geçirdi. 5 - 6 Ekim tarihlerini kapsayacak çalışma ile belirli Xiaomi ürünlerinde kullanıcılara toplam sepet tutarında anında indirimler uygulanacak.

    Buna göre Prime kullanıcılarına Amazon Türkiye’den yapılacak alışverişlerde

    • 100TL ve üzeri Xiaomi alışverişine 10TL
    • 200TL ve üzeri Xiaomi alışverişine 25TL
    • 500TL ve üzeri Xiaomi alışverişine de 100TL indirim sunulacak.

    Kampanya kapsamında yeterli stok sunulmuş ve hali hazırda satın alınabilen ürünler şöyle:



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    40 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mustafa 09 (Mustafa ) 2 hf. en beğenilen khytr89
    Global düşünürsen o lahana turşusunu bile dünyaya pazarlarsın.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. (düzenlendi)
    Şuan çok fıs indirimler var amazon tr'de. Alışveriş için prime'a abone olunmaz, ancak prime video,prime gaming gibi servisler için olunabilir.

    Haberdeki görüntüde patronun hesabı açık kalmış
    Şuan çok fıs indirimler var amazon tr'de. Alışveriş için prime'a abone olunmaz, ancak prime video,prime gaming gibi servisler için olunabilir. Haberdek...
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    Yanıtla +11
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    emre_virüs (emre ) 2 hf.
    Prime aldığım ilk gün, mi band 5 ve kablosuz kulaklık daha indirimliydi?



    Bunlar nasıl indirim, ben mi yanlış hatırlıyorum
    Yanıtla +9
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    Prime Day fıs çıktı malesef. İhtiyacı geçtim, ilerde lazım olur diye baktım bişe bulamadım doğrusu. Ama xiaomi indiriminden xiaomi vacuum mop pro'yu 2800 e indirdim. O kadar araştırdım 3100 den aşağı bulamamıştım.
    Yanıtla
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    cherami (Ali -) 2 hf.
    İnidirim neresinde bunun akakçeden ara daha uyguna bulursun
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    kırılanhayaller (u m) 2 hf.
    Ülkeye gelen şey bozuluyor lan. Ben bu ülkede bir bokluk var
    Yanıtla +4
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    OuuuuZ (OĞUZ AKYÜZ) 2 hf.
    Gercek indirim yok ki?
    Yanıtla +6
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    labtek38 2 hf.
    Dağ fare doğurmaya devam ediyor. Amazon’da hiçbir aradığımı bulamıyorum. Bulduklarım 3. Parti satıcı ve piyasadan pahalı.
    Yanıtla +6
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    emre_virüs (emre ) 2 hf.
    Prime aldığım ilk gün, mi band 5 ve kablosuz kulaklık daha indirimliydi?



    Bunlar nasıl indirim, ben mi yanlış hatırlıyorum
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Hollow 2 hf.
    4K'ya ihtiyaç yoksa Xiaomi Mi TV Stick alınabilir aslında.
    Yanıtla +2
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. (düzenlendi)
    Şuan çok fıs indirimler var amazon tr'de. Alışveriş için prime'a abone olunmaz, ancak prime video,prime gaming gibi servisler için olunabilir.

    Haberdeki görüntüde patronun hesabı açık kalmış
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    virtue28 2 hf.
    Konunun turşusunu çıkarmışlar
    Yanıtla +1
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf.
    Amerikan firması Çin malına kampanya yapmış, satmaya çalışıyor bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mustafa 09 (Mustafa ) 2 hf. khytr89
    Global düşünürsen o lahana turşusunu bile dünyaya pazarlarsın.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    22380 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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