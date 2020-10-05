Amazon’dan Prime kullanıcılarına özel Xiaomi kampanyası

Prime hizmetini resmen Türkiye’de başlattıktan sonra geleneksel Prime Day’de büyük indirimler sunması beklenen Amazon, Xiaomi ile Prime kullanıcılarına özel kısa süreli bir anlaşmayı hayata geçirdi. 5 - 6 Ekim tarihlerini kapsayacak çalışma ile belirli Xiaomi ürünlerinde kullanıcılara toplam sepet tutarında anında indirimler uygulanacak.
Buna göre Prime kullanıcılarına Amazon Türkiye’den yapılacak alışverişlerde
- 100TL ve üzeri Xiaomi alışverişine 10TL
- 200TL ve üzeri Xiaomi alışverişine 25TL
- 500TL ve üzeri Xiaomi alışverişine de 100TL indirim sunulacak.
Kampanya kapsamında yeterli stok sunulmuş ve hali hazırda satın alınabilen ürünler şöyle:
- Xiaomi Mijia Smart Home 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü IP Kamera HD 1080p
- Xiaomi Mi True Wireless-Earbuds Basic Bluetooth 5.0 Kulaklık, Siyah
- Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic S
- Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD Android TV Box HDR Dolby DTS Chromecast Medya Oynatıcı, Siyah
- Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player, Siyah
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Siyah Akıllı Robot Süpürge
- Mi Air Purifier 2H Akıllı Hava Temizleyici
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Beyaz Akıllı Robot Süpürge
- Mi elektrikli su kaynatıcı EU
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Kablosuz Robot Süpürge Global Versiyon, Beyaz
- Xiaomi DVB4235GL Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı Güçlendirici, 300 Mbps
- Xiaomi Mi - Body Composition Scale 2 Tartı
- Xiaomi Taşınabilir Kablosuz Mouse, Altın
- Xiaomi Mi Electric Scooter Essential Elektrikli Scooter Unisex, Siyah, Tek Beden
- Xiaomi Scooter Pro 2
- Xiaomi Scooter 1S
- Xiaomi 202004 WPA1FPRO Koşu Bandı, Gri
- Xiaomi 10000 mAh 2S (Versiyon 3) Taşınabilir Şarj Cihazı(Resmi Distribütör Garantili)
- Xiaomi Pro 3 20000 mAh Type-C Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı (45W)
- Xiaomi 10000 mAh 3.Nesil Taşınabilir Şarj Cihazı, Gümüş
- Xiaomi Mi Car Charger Pro Araç içi 18W Hızlı Şarj
- Xiaomi USB to USB-C Type-C Şarj/Data Kablosu, 1 Metre, Siyah
- Xiaomi Örgülü USB Type C Kablo, Kırmızı (100cm)
- Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik Siyah
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro Akıllı Telefon, 64 GB, Mavi (Xiaomi Türkiye Garantili)
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Haberdeki görüntüde patronun hesabı açık kalmış
Bunlar nasıl indirim, ben mi yanlış hatırlıyorum