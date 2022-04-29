Amazon beklentilerin altında kaldı, hisseleri düştü

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Teknoloji dünyasının ve haliyle kripto para dünyasının yakından takip ettiği bilançolardan birisi olan Amazon da resmi açıklamasını yaptı. Rivian elektrikli araç yatırımı adeta kâbusa dönen Amazon bu nedenle tablolarda zarar açıkladı.

Amazon büyük zarar etti

Firmanın açıkladığı yılın ilk çeyrek raporlarına göre elde edilen toplam gelir 116.4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yüzde 7 artış oldu. 2001 yılından bu yana en düşük büyüme ve ilk kez iki çeyrek üst üste tek haneli büyüme rakamlarına imza attı. Amazon web servisleri 18.44 milyar dolar elde ederek yüzde 36.5 büyürken reklam bölümü de 7.88 milyar dolar ile yüzde 23 artış gösterdi.

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Brüt olarak 4 milyar dolar civarında net gelire imza atmış olsa da Rivian elektrikli araç yatırımı bu çeyrekte 7.6 milyar dolarlık zarar getirdi. Böylece net zarar 3.8 milyar dolar oldu. Rivian’ın Pazar değeri bu dönemde yarı yarıya düştü.

Firma yılın ikinci çeyreğinde de küçük miktarda artış bekliyor. Prime Day etkinliklerinin Temmuz ayına sarkması, Ukrayna savaşının ekonomik etkileri ve pandeminin devam etmesi bunda en büyük etkenler. Amazon’un hisseleri açıklama ile yüzde 10 değer kaybetti.



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