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    Amazon fiyatları manipüle etmekle suçlanıyor

    Amazon platformunun popüler Buy Box modülünde uyguladığı algoritmanın aldatıcı olduğunu düşünen tüketiciler, ABD mahkemelerinde fiyat manipülasyonu davası açtı. 
    Amazon Tam Boyutta Gör
    Sanal alışveriş devleri sık sık fiyat manipülasyonu davaları ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Amazon platformuna karşı fiyatları algoritmik olarak manipüle ettiği iddiasıyla müşteriler tarafından dava açıldı.

    Amazon’a fiyat davası

    ABD’de açılan davada konu Amazon’un Buy Box özelliği. Ürün sayfasının biraz altında yer alan bu karo dizilimi şeklindeki modülde kullanıcıya ilgili ürünün FBA kapsamındaki tercih edilen satıcılardan derlenmiş tavsiye fiyatları gösteriliyor.

    Bu modülün en uygun fiyatları göstermesi bekleniyor ancak davacılar Amazon’un bu kısmı manipüle ettiğini iddia ediyor. Davacılara göre 2016 yılından bu yana en uygun fiyatlı ürünler arkada kalıyor ve ön plana daha pahalı ürünler çıkarılıyor. Böylece Amazon kârını arttırıyor ve tüketici zarara uğratılıyor.

    Davanın nereye kadar gideceği merak konusu zira FBA programı içerisinde olmayan satıcılar zaten Buy Box modülünde en gerilerde yer alıyor. Bu da tekelleşme anlamında Amazon’un karşılaştığı en önemli suçlamalardan biriydi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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