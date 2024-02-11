Amazon fiyatları manipüle etmekle suçlanıyor

Tam Boyutta Gör Sanal alışveriş devleri sık sık fiyat manipülasyonu davaları ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Amazon platformuna karşı fiyatları algoritmik olarak manipüle ettiği iddiasıyla müşteriler tarafından dava açıldı.

Amazon’a fiyat davası

ABD’de açılan davada konu Amazon’un Buy Box özelliği. Ürün sayfasının biraz altında yer alan bu karo dizilimi şeklindeki modülde kullanıcıya ilgili ürünün FBA kapsamındaki tercih edilen satıcılardan derlenmiş tavsiye fiyatları gösteriliyor.

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Bu modülün en uygun fiyatları göstermesi bekleniyor ancak davacılar Amazon’un bu kısmı manipüle ettiğini iddia ediyor. Davacılara göre 2016 yılından bu yana en uygun fiyatlı ürünler arkada kalıyor ve ön plana daha pahalı ürünler çıkarılıyor. Böylece Amazon kârını arttırıyor ve tüketici zarara uğratılıyor.

Davanın nereye kadar gideceği merak konusu zira FBA programı içerisinde olmayan satıcılar zaten Buy Box modülünde en gerilerde yer alıyor. Bu da tekelleşme anlamında Amazon’un karşılaştığı en önemli suçlamalardan biriydi.

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