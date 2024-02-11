Amazon fiyatları manipüle etmekle suçlanıyor

Amazon’a fiyat davası
ABD’de açılan davada konu Amazon’un Buy Box özelliği. Ürün sayfasının biraz altında yer alan bu karo dizilimi şeklindeki modülde kullanıcıya ilgili ürünün FBA kapsamındaki tercih edilen satıcılardan derlenmiş tavsiye fiyatları gösteriliyor.
Bu modülün en uygun fiyatları göstermesi bekleniyor ancak davacılar Amazon’un bu kısmı manipüle ettiğini iddia ediyor. Davacılara göre 2016 yılından bu yana en uygun fiyatlı ürünler arkada kalıyor ve ön plana daha pahalı ürünler çıkarılıyor. Böylece Amazon kârını arttırıyor ve tüketici zarara uğratılıyor.
Davanın nereye kadar gideceği merak konusu zira FBA programı içerisinde olmayan satıcılar zaten Buy Box modülünde en gerilerde yer alıyor. Bu da tekelleşme anlamında Amazon’un karşılaştığı en önemli suçlamalardan biriydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.