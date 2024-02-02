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    Anlık Bildirim

    Amazon, tatil alışveriş sezonunda rekor gelir elde etti

    Amazon, 2023 dördüncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı. Şirket, özellikle tatil sezonu ve Prime Day etkinliğine denk gelen dönemde gelirlerini önemli oranda artırdı.
    amazon 2023 4. çeyrek finansal sonuçları Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 2023 4. çeyrek geliri beklentilerin üzerinde çıktı. Şirket, mevcut çeyrekte güçlü bir kapanış yaptı. Gelirler %14 oranında artarken, hisse senedi, uzatılan işlemlede %8’den fazla arttı.

    Amazon 2023 son çeyrek finansal sonuçları

    Amazon, 2023 dördüncü çeyrekte 170 milyar dolar gelir elde etti. Bu dönem, tatil alışveriş sezonu ve Amazon’un Prime Day etkinliğinin sonuçlarını yansıtıyor. 4. çeyrekte gelirlerin %14 artmasındaki en önemli etken alışveriş çılgınlığının başlaması. Amazon, bu sayede güçlü bir kapanış yaptı.

    Dördüncü çeyrekte Amazon Web Services satışları da %13 artışla 24.2 milyar dolara yükseldi. Satışlar önceki çeyreğe göre %12 oranında artsa da geçen yılın aynı döneminde satışlar %20 arttığından bir gerileme söz konusu. Bunun sebebi; geçen yıl işletmelerin bulut harcamalarını kısması.

    Amazon’un reklamcılık biriminin satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %27 artarak 14.7 milyar dolara ulaştı. Prime Video içeriklerinde reklam gösteriminin başlatılmasıyla şirketin önemli miktarda gelir elde edeceği tahmin ediliyor.

    Amazon 2024 ilk çeyrek gelir tahmini

    Amazon, 2024 ilk çeyrek satışlarının 138 milyar dolar ile 143.5 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor. Bu, 2023 birinci çeyreğe kıyasla %8 - %13 oranında büyüme kaydedileceği anlamına geliyor. İşletme kârının 8 milyar dolar ile 12 milyar dolar arasında olması bekleniyor ki 2023 ilk çeyreğinde bu rakam 4.8 milyar dolar idi.

    Amazon CFO’su Brian Olsavsky, "Amazon, yeni şeylere, yeni alanlara ve müşterilerde yankı uyandıran şeylere yatırım yapmaya devam edecek." dedi. Olsavsky, şirketin yeni yatırımlar konusunda dikkatli yaklaşım sergilemeye devam edeceğini, 2024’ü verimlilik yılı olarak görmediklerini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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