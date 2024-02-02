Tam Boyutta Gör Amazon’un 2023 4. çeyrek geliri beklentilerin üzerinde çıktı. Şirket, mevcut çeyrekte güçlü bir kapanış yaptı. Gelirler %14 oranında artarken, hisse senedi, uzatılan işlemlede %8’den fazla arttı.

Amazon 2023 son çeyrek finansal sonuçları

Amazon, 2023 dördüncü çeyrekte 170 milyar dolar gelir elde etti. Bu dönem, tatil alışveriş sezonu ve Amazon’un Prime Day etkinliğinin sonuçlarını yansıtıyor. 4. çeyrekte gelirlerin %14 artmasındaki en önemli etken alışveriş çılgınlığının başlaması. Amazon, bu sayede güçlü bir kapanış yaptı.

Dördüncü çeyrekte Amazon Web Services satışları da %13 artışla 24.2 milyar dolara yükseldi. Satışlar önceki çeyreğe göre %12 oranında artsa da geçen yılın aynı döneminde satışlar %20 arttığından bir gerileme söz konusu. Bunun sebebi; geçen yıl işletmelerin bulut harcamalarını kısması.

Amazon’un reklamcılık biriminin satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %27 artarak 14.7 milyar dolara ulaştı. Prime Video içeriklerinde reklam gösteriminin başlatılmasıyla şirketin önemli miktarda gelir elde edeceği tahmin ediliyor.

Amazon 2024 ilk çeyrek gelir tahmini

Amazon, 2024 ilk çeyrek satışlarının 138 milyar dolar ile 143.5 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor. Bu, 2023 birinci çeyreğe kıyasla %8 - %13 oranında büyüme kaydedileceği anlamına geliyor. İşletme kârının 8 milyar dolar ile 12 milyar dolar arasında olması bekleniyor ki 2023 ilk çeyreğinde bu rakam 4.8 milyar dolar idi.

Amazon CFO’su Brian Olsavsky, "Amazon, yeni şeylere, yeni alanlara ve müşterilerde yankı uyandıran şeylere yatırım yapmaya devam edecek." dedi. Olsavsky, şirketin yeni yatırımlar konusunda dikkatli yaklaşım sergilemeye devam edeceğini, 2024’ü verimlilik yılı olarak görmediklerini söyledi.

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Amazon, tatil alışveriş sezonunda rekor gelir elde etti