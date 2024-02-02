Amazon, tatil alışveriş sezonunda rekor gelir elde etti

Amazon 2023 son çeyrek finansal sonuçları
Amazon, 2023 dördüncü çeyrekte 170 milyar dolar gelir elde etti. Bu dönem, tatil alışveriş sezonu ve Amazon’un Prime Day etkinliğinin sonuçlarını yansıtıyor. 4. çeyrekte gelirlerin %14 artmasındaki en önemli etken alışveriş çılgınlığının başlaması. Amazon, bu sayede güçlü bir kapanış yaptı.
Dördüncü çeyrekte Amazon Web Services satışları da %13 artışla 24.2 milyar dolara yükseldi. Satışlar önceki çeyreğe göre %12 oranında artsa da geçen yılın aynı döneminde satışlar %20 arttığından bir gerileme söz konusu. Bunun sebebi; geçen yıl işletmelerin bulut harcamalarını kısması.
Amazon’un reklamcılık biriminin satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %27 artarak 14.7 milyar dolara ulaştı. Prime Video içeriklerinde reklam gösteriminin başlatılmasıyla şirketin önemli miktarda gelir elde edeceği tahmin ediliyor.
Amazon 2024 ilk çeyrek gelir tahmini
Amazon, 2024 ilk çeyrek satışlarının 138 milyar dolar ile 143.5 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor. Bu, 2023 birinci çeyreğe kıyasla %8 - %13 oranında büyüme kaydedileceği anlamına geliyor. İşletme kârının 8 milyar dolar ile 12 milyar dolar arasında olması bekleniyor ki 2023 ilk çeyreğinde bu rakam 4.8 milyar dolar idi.
Amazon CFO’su Brian Olsavsky, "Amazon, yeni şeylere, yeni alanlara ve müşterilerde yankı uyandıran şeylere yatırım yapmaya devam edecek." dedi. Olsavsky, şirketin yeni yatırımlar konusunda dikkatli yaklaşım sergilemeye devam edeceğini, 2024’ü verimlilik yılı olarak görmediklerini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.