Amazon Gülümseten Kasım fırsatlarında ilk günün öne çıkan indirimleri

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon Gülümseten Kasım fırsatları gün saat 12.00’de başladı. Yüzbinlerce üründe en düşük fiyatlar dikkat çekiyor.

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En Düşük Fiyat Garantisi

Amazon müşterilerine en düşük fiyat garantisi veriyor. Amazon.com.tr satıcılı bir ürün satın aldığınızda, 24 saat içerisinde başka sitede daha düşük fiyata satıldığını görmeniz durumunda aradaki farkı Amazon bakiyesi olarak iade alabilirsiniz. İade için talep formunu doldurmanız yeterli.

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Süpermarkette indirimlere ek yüzde 15 indirim

Süpermarket ürünlerinde 500 TL ve üzerine indirimlere ek yüzde 15 indirim

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Öne Çıkan İndirimli Ürünler

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Amazon Gülümseten Kasım fırsatlarında günün öne çıkan indirimleri