Amazon Gülümseten Kasım fırsatlarında ilk günün öne çıkan indirimleri

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Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- Samsung Galaxy S24 FE 8/128 GB: 24.899 TL (Ödeme aşamasında 1.000 TL indirimle)
- Samsung Galaxy A05S 4/128 GB: 6.364 TL
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- Sony Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu (İthalatçı Garantili): 18.499 TL
- HP 15 Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i3-1115G4, 8 GB Ram, 256 GB SSD: 7.999 TL
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- Baseus Bipow Overseas Edition Dijital Ekranlı 20W 20.000 mAh Powerbank: 894 TL
- Next Start 4K Android TV Box: 1.399 TL
- NEXT 4K Android TV Stick: 1.199 TL
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- TP-Link Deco E4 (2-Pack) Wi-Fi 5 Mesh Sistemi: 1.750 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über