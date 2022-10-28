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    Amazon beklentilerin altında kaldı, hisseler dibe vurdu

    Önceki döneme göre gelirlerini bir miktar arttırmış olsa da maliyetlerin çok yükselmesi faaliyet kârını düşürdü. Önümüzdeki dönemde de durgunluk bekleniyor.     
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    Amazon Tam Boyutta Gör
    Yılın üçüncü çeyreğinde teknoloji devleri önceki dönemlere göre nispeten daha iyi mali tablolar açıklasa da analiz beklentilerinin altında kaldıkları için hisseler adeta çakılıyor. Dün Meta bugün ise Amazon serbest düşüşe geçti.

    Amazon düşüşte

    Yılın üçüncü çeyrek tablolarına göre Amazon toplamda 127.1 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 15 büyüdü. Beklentilerin ise 0.6 puan altında kaldı. Faaliyet kârı 2.5 milyar dolar olurken yüzde 50 civarında değer kaybetti. Bulut gelirleri bu dönemde 5.4 milyar dolar oldu ve üzerine Rivian da 1.1 milyar dolar bıraktı ancak dev kayıplar nedeniyle bunlar arka planda kaldı. Özellikle ürünlerin maliyetlerinde yüzde 15 civarında bir artış yaşandı. En büyük etki de bu oldu.

    Telif hakları ile birlikte toplam maliyeti 700 milyon doları aşan Güç Yüzükleri dizisi ilk gününde 25 milyon izleyici, toplamda 100 milyon izleyici ile rekor kırdı. NFL sezonunun ilk maçı da 15 milyon izleyici ile rekor kırdı.

    Dördüncü çeyrekte durum daha vahim zira büyümenin yüzde 8 ile sınırlanması bekleniyor. Amazon’un hisseleri yıl başından bu yana yüzde 33 düştü ve bir darbe de mali tablolar sonrasında geldi. Paralel olarak Bitcoin fiyatı da aynı saatlerde düşüş gösterdi.

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