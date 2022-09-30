Amazon, kalem destekli ilk e-kitap okuyucusunu tanıttı: Karşınızda Kindle Scribe

Kindle cihazları ile e-kitap okuyucu pazarındaki en popüler isimlerden biri olan Amazon, yeni e-kitap okuyucu tabletini tanıttı. Kindle Scribe adlı cihaz, reMarkable ve Huawei MatePad Paper cihazlarına rakip olacak.
Microsoft Word desteği yolda
Amazon Kindle Scribe, ideal not tutma ve kitap okuma deneyimi için 10.2 inç 300 ppi ekran ile geliyor. Tasarım anlamında Kindle Oasis ile büyük benzerlik gösteren cihaz, yeni nesil Kindle cihazları gibi sıcaklığı ayarlanabilir ön ışık sistemine sahip. Kindle Scribe; kitap üzerine not alma dışında cihazı dijital defter olarak kullanmanıza da izin veriyor. PDF belgelerin düzenlenmesine ve bilgisayarınıza göndermenize izin veren cihaz, gelecek yılın başlarında gelecek güncelleme ile Microsoft Word dosyalarının düzenlenmesine de imkân sağlayacak.
16GB modeli 339 dolardan başlayan Kindle Scribe, iki farklı kalem seçeneği ile geliyor. Basic Pen; ek ücret ödemeden sahip olunurken Premium Pen, 30 dolar ek ücrete sahip. Premium Pen; ayarlanabilir bir ek tuş ve silgi fonksiyonuna sahip. Her iki kalem de Wacom’un EMR teknolojisinden gücünü alıyor ve bataryasız kullanılıyor. Birçok ülkede ön siparişe açılan Kindle Scribe, 3 ay Kindle Unlimited hediyesine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum