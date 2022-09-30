Amazon, kalem destekli ilk e-kitap okuyucusunu tanıttı: Karşınızda Kindle Scribe

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Kindle cihazları ile e-kitap okuyucu pazarındaki en popüler isimlerden biri olan Amazon, yeni e-kitap okuyucu tabletini tanıttı. Kindle Scribe adlı cihaz, reMarkable ve Huawei MatePad Paper cihazlarına rakip olacak.

Giriş seviyesi Amazon Kindle yenilendi 2 hf. önce eklendi

Microsoft Word desteği yolda

Amazon Kindle Scribe, ideal not tutma ve kitap okuma deneyimi için 10.2 inç 300 ppi ekran ile geliyor. Tasarım anlamında Kindle Oasis ile büyük benzerlik gösteren cihaz, yeni nesil Kindle cihazları gibi sıcaklığı ayarlanabilir ön ışık sistemine sahip. Kindle Scribe; kitap üzerine not alma dışında cihazı dijital defter olarak kullanmanıza da izin veriyor. PDF belgelerin düzenlenmesine ve bilgisayarınıza göndermenize izin veren cihaz, gelecek yılın başlarında gelecek güncelleme ile Microsoft Word dosyalarının düzenlenmesine de imkân sağlayacak.

16GB modeli 339 dolardan başlayan Kindle Scribe, iki farklı kalem seçeneği ile geliyor. Basic Pen; ek ücret ödemeden sahip olunurken Premium Pen, 30 dolar ek ücrete sahip. Premium Pen; ayarlanabilir bir ek tuş ve silgi fonksiyonuna sahip. Her iki kalem de Wacom’un EMR teknolojisinden gücünü alıyor ve bataryasız kullanılıyor. Birçok ülkede ön siparişe açılan Kindle Scribe, 3 ay Kindle Unlimited hediyesine sahip.

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Amazon kalem destekli ilk Kindle okuyucusunu tanıttı