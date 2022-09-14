Giriş seviyesi Kindle yenilendi: Sonunda USB-C ile geliyor

E-kitap okuyucular arasında en popüler isimlerden olan Amazon, giriş seviyesi Kindle modelini güncelledi. Yeni Kindle modeli, önceki nesil Kindle Paperwhite özellikleri ve USB-C girişi ile geliyor.

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300ppi ekran ve 16GB depolama alanı

Amazon’un sevilen ürünü giriş seviyesi Kindle, en son 2019 yılında güncellenmişti. Fiyat performans anlamında gayet sevilen ürün, 3 yılın ardından sonunda yenilendi. Yeni Kindle, önceki nesildeki 167 ppi ekranı 300 ppi ekran ile değiştiriyor. Yüksek çözünürlüklü ekranın dışında Kindle, 16GB depolama alanı ve USB-C girişi ile geliyor.

Amazon, ilk kez geçtiğimiz yıl Kindle Paperwhite’ı USB-C girişi ile güncellemişti. Giriş seviyesi Kindle’ın da USB-C ile yenilenmesinin ardından Kindle Oasis, yakında USB-C ile yenilenecektir. Giriş seviyesi Kindle’ı temel alan Kindle Kids de aynı özellikler ile güncellendi. Siyah ve lacivert seçenekleri ile gelen Kindle, 99 dolar fiyat etiketi ve 4 ay Kindle Unlimited üyeliği ile ABD’de satışa çıktı

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Giriş seviyesi Amazon Kindle yenilendi