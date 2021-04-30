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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, kasasını doldurmaya devam ediyor

    Amazon, bu yılın ilk çeyreğinde 100 milyar doları aşan gelir elde etti. Şirket, son 12 ayda, yaklaşık 27 milyar dolar kara ulaştı.
    30 Nisan 2021, 23:59 (3 sa.)
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    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Amazon, kasasını doldurmaya devam ediyor

    Amazon, pandemi ile birlikte çevrimiçi alışverişin daha çok tercih edilmesi sayesinde pandemiden fayda sağlayan şirketlerden biri oldu. Şirket, yayınladığı son raporlara göre son 12 ayda, önceki üç yıla göre daha fazla kar elde etti.

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    100 milyar doları aşan çeyrek geliri

    Pandeminin fayda sağladığı sektörlerden birisi olan çevrimiçi alışverişin en önemli önde gelen şirketlerinden Amazon, 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarını yayınladı. Amazon, Nisan 2020 ile 31 Mart 2021 arasındaki bir yıllık süre içerisinde 26,9 milyar dolar kara ulaşırken, 2017 ile 2019 arasında yıllık en fazla 24.7 milyar dolar kar elde etti.

    Rapora göre şirket, 2021'in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki 75.5 milyar dolar gelire oranla %44 artarak 108.5 milyar dolara ulaştı.Bu çeyrekte net gelir ise 8.1 milyar dolar oldu. Amazon Web Services, %32 gelir artışı ile şirkete 13.5 milyar dolar kazandırdı.

    Amazon, bu yılın ikinci çeyreğinde gelir artışının devam etmesini beklediğini ve 110 milyar ile 116 milyar dolar arasında bir gelir öngördüklerini belirtti.



    https://www.engadget.com/amazon-q1-2021-210221698.html
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 16 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 1 gün önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Un4Given- (Ekrem ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha da çok kazansınlar düzgün iş yapınca getiriside çok oluyor. Zamanında elektronik eşyaları vatandan alıyordum. Bir kere aldığım üründe sorun yaşadım geri vermek istedim. Aynı gün içerisinde getirmeme rağmen binbir dereden su getirdiler almamak için. Önce almak istemediler. Sonra para iadesi kesinlikle yapamayız, sadece hediye çeki verebiliriz dediler. İşi yokuşa sürüp durdular. Amazondan bu yılbaşı aldığım süpürgede sorun çıktı. Garanti kağıdı kaybolmuş. Firma birkaç teknik destek ekibiyle anlaşmış. 2 tanesini aradım seri numarası bizde kayıtlı değil dediler. Amazona durumu ilettim. Garanti kağıdını kaydettim. Servisde sorun yaşıyorum siz yönlendirebilir misiniz dedim. Adamlar 4 ay geçmesine rağmen direk iade alalım, kartınıza ödemenizi iade edelim dediler. Firma sattığı ürünün arkasında durunca insanlar gerekirse biraz fazla ödeyip güvendikleri yerden alıyorlar.
    Daha da çok kazansınlar düzgün iş yapınca getiriside çok oluyor. Zamanında elektronik eşyaları vatandan alıyordum. Bir kere aldığım üründe sorun yaşadım geri ve...
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    Ussuz (mehmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lan jeff 500K doları bana ateşlesen ne kaybedersin :D
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden amazon gümrük vergisi yokken ve kur bu kadar yüksek değilken alışveriş yapıyordum. Kazandıkları parayı bence sonuna kadar hak ediyorlar.

    Bir keresinde mouse almıştım, ben aldıktan 1 hafta sonra aynı mouse indirime girmişti. Ben de amazona mail atıp indirim farkını istedim adamlar hemen parayı hesabıma yatırmıştı.
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu gelirin yarıdan fazlasi amazona zengin olmak için giren tiplerin zararına yaptigi satislardan geliyor. globalde amazon borsa olmus artik, ürün satisi gostermeklik sadece.
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    D darkiot 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir lafımvardır. Aldığın markanın garantisini at çöpe, amazonun garantisi varsa yeter.
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    Un4Given- (Ekrem ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha da çok kazansınlar düzgün iş yapınca getiriside çok oluyor. Zamanında elektronik eşyaları vatandan alıyordum. Bir kere aldığım üründe sorun yaşadım geri vermek istedim. Aynı gün içerisinde getirmeme rağmen binbir dereden su getirdiler almamak için. Önce almak istemediler. Sonra para iadesi kesinlikle yapamayız, sadece hediye çeki verebiliriz dediler. İşi yokuşa sürüp durdular. Amazondan bu yılbaşı aldığım süpürgede sorun çıktı. Garanti kağıdı kaybolmuş. Firma birkaç teknik destek ekibiyle anlaşmış. 2 tanesini aradım seri numarası bizde kayıtlı değil dediler. Amazona durumu ilettim. Garanti kağıdını kaydettim. Servisde sorun yaşıyorum siz yönlendirebilir misiniz dedim. Adamlar 4 ay geçmesine rağmen direk iade alalım, kartınıza ödemenizi iade edelim dediler. Firma sattığı ürünün arkasında durunca insanlar gerekirse biraz fazla ödeyip güvendikleri yerden alıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    M Muguroz 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Un4Given-
    Amazon'un depolarindaki rezil çalışma koşulları ve çalışanlarına yaptığı eziyetleri düşündükçe (ya da bu iddiaların atıldığı haberleri düşündükçe diyeyim) bu yoruma katilasim gelmiyor. Amazon tikir tikir işleyen, fakat bunun boyle işletmesinde emeği olan insanlara hakkını vermeyen bir firma, bilgim kadarıyla. Amerika gibi bi yerde (atıyorum) 1500 dolara işçi çalıştırıp tuvalete bile gitmesine izin vermemek nasil bir rezilliktir? şu gelirin bir kısmını dağıtsalsr çalışanlarına da 27 milyar dolar değil 20 milyar dolar kâr etseydi, insanlığa da faydası olsaydı şaşırırdım ve bir nebze taktir ederdim. Büyüklüğü sayesinde her ürünü ucuza alip yerel satıcıyı da bitiren bi firma. Gerçi bunda (ben de dahil) herkesin katkısı var. Bu tarz firmalara rekabetin gücünü artirabilmek ve tekelin önüne geçebilmek icin ağır vergiler konması gerekir sadece tr'de değil, dünyanın her yerinde.
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