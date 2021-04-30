Amazon, kasasını doldurmaya devam ediyor

Amazon, pandemi ile birlikte çevrimiçi alışverişin daha çok tercih edilmesi sayesinde pandemiden fayda sağlayan şirketlerden biri oldu. Şirket, yayınladığı son raporlara göre son 12 ayda, önceki üç yıla göre daha fazla kar elde etti.

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100 milyar doları aşan çeyrek geliri

Pandeminin fayda sağladığı sektörlerden birisi olan çevrimiçi alışverişin en önemli önde gelen şirketlerinden Amazon, 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarını yayınladı. Amazon, Nisan 2020 ile 31 Mart 2021 arasındaki bir yıllık süre içerisinde 26,9 milyar dolar kara ulaşırken, 2017 ile 2019 arasında yıllık en fazla 24.7 milyar dolar kar elde etti.

Rapora göre şirket, 2021'in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki 75.5 milyar dolar gelire oranla %44 artarak 108.5 milyar dolara ulaştı.Bu çeyrekte net gelir ise 8.1 milyar dolar oldu. Amazon Web Services, %32 gelir artışı ile şirkete 13.5 milyar dolar kazandırdı.

Amazon, bu yılın ikinci çeyreğinde gelir artışının devam etmesini beklediğini ve 110 milyar ile 116 milyar dolar arasında bir gelir öngördüklerini belirtti.

https://www.engadget.com/amazon-q1-2021-210221698.html

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