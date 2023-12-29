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    Amazon kendi hidrojenini üretmeyi planlıyor

    Amazon, sürdürülebilirliğe oldukça önem veren bir firma ve iş akışlarını da buna uydurmaya çalışıyor. Bu bağlamda firma, araçlarına güç sağlamak için kendi hidrojenini üretmeyi düşünüyor.
    Amazon kendi hidrojenini üretmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Amazon, sipariş karşılama merkezlerinde hidrojen yakıtı üretmek için planlar yapıyor. Perakende devi, hidrojen şirketi Plug Power ile ortaklık kurarak ilk elektrolizörü - hidrojen üretmek için su moleküllerini ayırabilen ekipman - bir ikmal merkezine kurmuş durumda.

    Plug Power, 400'e kadar hidrojen yakıt hücresiyle çalışan forklifte yakıt sağlama kapasitesine sahip olduğunu söylese de elektrolizör, tesiste yaklaşık 225 forklift için yakıt üretecek. Amazon ilk kez kendi hidrojenini tesis içinde üretmeyi deniyor ve muhtemelen bu sonuncusu da olmayacak. Zira Amazon, 2040 yılına kadar operasyonlarını karbondan arındırmayı istiyor ve hidrojeni de bunun için önemli bir araç olarak görüyor.

    Hedef yerinde yeşil hidrojen üretimi

    Hidrojen, yanma sırasında sera gazı emisyonları yerine su buharı üretiyor, bu da onu iklim hedeflerine ulaşmak için çalışan şirketler ve hükümetler için daha cazip hale getiriyor. Ancak hidrojen üretimindeki en temel sorun, ilk etapta hidrojen üretiminin temiz enerjiyle gerçekleştirilmesi. Zira fosil yakıtları kullanarak temiz enerji üretmek nereden bakılırsa bakılsın son derece ironik bir durum. Günümüzde ise hidrojenin çoğu fosil yakıtlar kullanılarak üretiliyor.

    Amazon kendi hidrojenini üretmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Plug Power, hidrojen üretmek için elektrolizörler kullanarak bu sorunları çözmeye çalışıyor. Metan gibi fosil yakıtlar kullanmak yerine suyu hidrojen ve oksijene ayırmak için elektrik kullanılıyor. Eğer bu elektrik, rüzgar ya da güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretiliyorsa, buna yeşil hidrojen deniyor.

    Plug Power, 2016 yılından bu yana Kuzey Amerika'daki 80'den fazla sipariş karşılama merkezine forkliftler için yaklaşık 17.000 yakıt hücresi teslim etti. Ancak bu yakıt hücreleri için kullanılan hidrojenin çoğu başka bir yerde üretiliyor ve Plug bunu kamyonlarla depolara ulaştırıyor. Hidrojeni yerinde üretmek, yakıtın kamyonla taşınmasından kaynaklanan kirliliği de önleyebilir. E-ticaret devi Amazon’ın 2025 yılına kadar operasyonlarının elektrik kullanımını karşılayacak kadar yenilenebilir enerji kapasitesi alma hedefi var. Ayrıca firma 2019 yılında 2040 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma taahhüdünde bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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