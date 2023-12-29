Amazon kendi hidrojenini üretmeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör Amazon, sipariş karşılama merkezlerinde hidrojen yakıtı üretmek için planlar yapıyor. Perakende devi, hidrojen şirketi Plug Power ile ortaklık kurarak ilk elektrolizörü - hidrojen üretmek için su moleküllerini ayırabilen ekipman - bir ikmal merkezine kurmuş durumda.

Plug Power, 400'e kadar hidrojen yakıt hücresiyle çalışan forklifte yakıt sağlama kapasitesine sahip olduğunu söylese de elektrolizör, tesiste yaklaşık 225 forklift için yakıt üretecek. Amazon ilk kez kendi hidrojenini tesis içinde üretmeyi deniyor ve muhtemelen bu sonuncusu da olmayacak. Zira Amazon, 2040 yılına kadar operasyonlarını karbondan arındırmayı istiyor ve hidrojeni de bunun için önemli bir araç olarak görüyor.

Hedef yerinde yeşil hidrojen üretimi

Hidrojen, yanma sırasında sera gazı emisyonları yerine su buharı üretiyor, bu da onu iklim hedeflerine ulaşmak için çalışan şirketler ve hükümetler için daha cazip hale getiriyor. Ancak hidrojen üretimindeki en temel sorun, ilk etapta hidrojen üretiminin temiz enerjiyle gerçekleştirilmesi. Zira fosil yakıtları kullanarak temiz enerji üretmek nereden bakılırsa bakılsın son derece ironik bir durum. Günümüzde ise hidrojenin çoğu fosil yakıtlar kullanılarak üretiliyor.

Tam Boyutta Gör Plug Power, hidrojen üretmek için elektrolizörler kullanarak bu sorunları çözmeye çalışıyor. Metan gibi fosil yakıtlar kullanmak yerine suyu hidrojen ve oksijene ayırmak için elektrik kullanılıyor. Eğer bu elektrik, rüzgar ya da güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretiliyorsa, buna yeşil hidrojen deniyor.

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Plug Power, 2016 yılından bu yana Kuzey Amerika'daki 80'den fazla sipariş karşılama merkezine forkliftler için yaklaşık 17.000 yakıt hücresi teslim etti. Ancak bu yakıt hücreleri için kullanılan hidrojenin çoğu başka bir yerde üretiliyor ve Plug bunu kamyonlarla depolara ulaştırıyor. Hidrojeni yerinde üretmek, yakıtın kamyonla taşınmasından kaynaklanan kirliliği de önleyebilir. E-ticaret devi Amazon’ın 2025 yılına kadar operasyonlarının elektrik kullanımını karşılayacak kadar yenilenebilir enerji kapasitesi alma hedefi var. Ayrıca firma 2019 yılında 2040 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma taahhüdünde bulundu.

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Amazon kendi hidrojenini üretmeyi planlıyor