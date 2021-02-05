Yen Cupra Formentor VZ5, Audi'nin beş silindirli motorunu kullanacak

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Cupra, ürün gamındaki SUV modeli Formentor'un daha ateşli bir versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Söz konusu otomobilin kalbinde Audi Sport kaynaklı 2.5 litre turbo beş silindirli ünite bulunacak.

Cupra Formentor VZ5 olarak adlandırılacağı açıklanan model 22 Şubat'ta, Cupra'nın kendi başına marka haline gelmesinin üçüncü yıl dönümünde tanıtılacak. Formentor VZ5'in yalnızca sınırlı sayıda üretileceği de verilen bilgiler arasında.

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Beş silindirli ünitenin Formentor VZ5'te neler sunacağı henüz belli değil. Fakat RS Q3 ve RS Q3 Sportback modellerinde 400 beygir güç ve 480 Nm tork ürettiğini biliyoruz. Bu iki Audi'de 7 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilen ünite, araçların 0-100 km/s koşusunu 4.5 saniyede tamamlamalarını sağlıyor. Maksimum hızları ise 250 km/s ile sınırlı iken, opsiyon olarak bu değer 280 km/s'e yükseltilebiliyor.

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Cupra, yeni Formentor VZ5'in arka bölümünü gösteren bir ipucu görseli de paylaştı. Bu kapsamda aracın standart versiyonundakine kıyasla daha agresif bir difüzör ve çapraz bir şekilde konumlandırılan egzoz çıkışlarını görebiliyoruz. Ayrıca ortadaki Cupra yazısının sağında da VZ5 rozeti yer alıyor.

Öte yandan Cupra markası bu yıl içerisinde Türkiye'ye de geliyor. Satışa sunulacak ilk modelin Cupra Formentor olmasını bekleyebiliriz. Cupra modelleri ilk etapta Seat showroom'larında sergilenecek. Bu kapsamda hazırlıklar yapılmaya başlandı bile.

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