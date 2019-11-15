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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, Microsoft’a kaptırdığı 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI sözleşmesini mahkemeye taşıyor

    Uzun süren mahkeme sürecinin ardından kazananın nihayet belli olduğu Pentagon'un JEDI ihalesi, bir kez daha yargıya taşınıyor. Davacı koltuğunda ise bu kez Amazon oturacak.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Amazon, Microsoft’a kaptırdığı 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI sözleşmesini mahkemeye taşıyor
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    Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Kasım 2017’de duyurusunu yaptığı ve bulut tabanlı olacağı belirtilen; Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (The Joint Enterprise Defense Infrastructure - JEDI) isimli proje, uzun bir mahkeme sürecinin ardından nihayet sonlanmış ve 25 Ekim tarihinde ihalenin Microsoft tarafından kazanıldığı duyurulmuştu.

    İhalede Microsoft’un rakibi olan Amazon, Pentagon’un aldığı bu kararı beğenmemiş olacak ki kurumun bulut altyapısını modernize edecek ve halihazırda 500’den fazla farklı bulut tabanlı sisteme sahip olan birimleri birbirine bağlayacak olan proje kapsamında verilen kararı, yargıya taşıyacağını söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Toprak altında bulunan patlayıcıları tespit edebilen bakteri geliştiriliyor"

    Amazon’un bulut alanında faaliyet gösteren Amazon Web Hizmetleri’nden (AWS) bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre JEDI projesinin karar sürecindeki kriterlerde; ciddi eksiklikler, hatalar ve Amazon’a karşı açık bir önyargı bulunuyor. Bu sebeple bu hususların tekrardan ele alınarak söz konusu eksikliklerin düzeltilmesi gerekiyor.

    Trump, ihale sürecini askıya aldırtmıştı

    Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemiz hükümeti ve onun seçilmiş liderlerinin tedarik faaliyetlerini adil, tarafsız ve siyasal etkiden uzak bir şekilde yürütmesi gerektiğinin önemine dikkat çekmek istiyoruz.” ifadelerine ayrıca yer verilmiş.

    Amazon, Microsoft’a kaptırdığı 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI sözleşmesini mahkemeye taşıyor
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    Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump, JEDI projesinin Amazon lehine şekillendirildiğine inandığını ifade etmiş ve Pentagon ise bu sebeple ihaleyi bekleme sürecine almıştı. ABD’li şirket Oracle’ın açmış olduğu bir davada; eski bir AWS çalışanının JEDI projesinde görev almak için şirketten istifa ettiği ve akabinde tekrar AWS’ye dönerek tedarik sürecini olmsuz etkilediği iddia edilmiş, ancak bu suçlamalar mahkeme tarafından reddedilmişti.

    Bakalım mahkeme, Amazon’un yapmış olduğu başvuru neticesinde ne karar verecek? Gelişmeler için sitemizi takip etmeye lütfen devam edin.



    https://www.engadget.com/2019/11/14/amazon-microsoft-jedi-contract-protest/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    V4LKyR 1 hf. en beğenilen SEO19
    Hayır yanlış biliyorsunuz. Amazon Bangladeş kökenlidir.
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    Virinom 1 hf.
    Microsoft'un zekice bir şekilde Amazon'a "Az ötede ağla" demesini beklerim.
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    fotifoti 1 hf.
    Sonra bizimkiler bunlardan özenip her şeyi buluta koyuyorlar . Sonra seçim kütüğüne kadar çalınıyor .
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    gun 1 hf.
    Yandaşa vermişler herhalde diye olay olmuş olabilir. Ama mahkeme olduğu sürece bu iş çözülür.
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    SEO19 1 hf.
    amazon İngiliz kökenli olduğu için haliyle ihaleyi alamaz !
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    V4LKyR 1 hf. SEO19
    Hayır yanlış biliyorsunuz. Amazon Bangladeş kökenlidir.
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    ssbrutality 1 hf. SEO19
    Çok yanlış biliyorsunuz Amazon Nepal kökenlidir.
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    virtualmemory 1 hf. yeni yorumcu SEO19
    İngiliz kökenli mi? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Amerikandır. Şirketin merkezi ise Seattle, Washington'dadır.

    Amazon'un ihaleyi alamasının sebebi Trump ile Bezos'un arasının kötü olmasından kaynaklanıyor. Amazon favori olarak görülmesine rağmen Microsoft'un kazanmasından dolayı Amazon olayı mahkemeye taşıyacak.
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