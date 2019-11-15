Amazon, Microsoft’a kaptırdığı 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI sözleşmesini mahkemeye taşıyor

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Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Kasım 2017’de duyurusunu yaptığı ve bulut tabanlı olacağı belirtilen; Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (The Joint Enterprise Defense Infrastructure - JEDI) isimli proje, uzun bir mahkeme sürecinin ardından nihayet sonlanmış ve 25 Ekim tarihinde ihalenin Microsoft tarafından kazanıldığı duyurulmuştu.

İhalede Microsoft’un rakibi olan Amazon, Pentagon’un aldığı bu kararı beğenmemiş olacak ki kurumun bulut altyapısını modernize edecek ve halihazırda 500’den fazla farklı bulut tabanlı sisteme sahip olan birimleri birbirine bağlayacak olan proje kapsamında verilen kararı, yargıya taşıyacağını söyledi.

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Amazon’un bulut alanında faaliyet gösteren Amazon Web Hizmetleri’nden (AWS) bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre JEDI projesinin karar sürecindeki kriterlerde; ciddi eksiklikler, hatalar ve Amazon’a karşı açık bir önyargı bulunuyor. Bu sebeple bu hususların tekrardan ele alınarak söz konusu eksikliklerin düzeltilmesi gerekiyor.

Trump, ihale sürecini askıya aldırtmıştı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemiz hükümeti ve onun seçilmiş liderlerinin tedarik faaliyetlerini adil, tarafsız ve siyasal etkiden uzak bir şekilde yürütmesi gerektiğinin önemine dikkat çekmek istiyoruz.” ifadelerine ayrıca yer verilmiş.

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Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump, JEDI projesinin Amazon lehine şekillendirildiğine inandığını ifade etmiş ve Pentagon ise bu sebeple ihaleyi bekleme sürecine almıştı. ABD’li şirket Oracle’ın açmış olduğu bir davada; eski bir AWS çalışanının JEDI projesinde görev almak için şirketten istifa ettiği ve akabinde tekrar AWS’ye dönerek tedarik sürecini olmsuz etkilediği iddia edilmiş, ancak bu suçlamalar mahkeme tarafından reddedilmişti.

Bakalım mahkeme, Amazon’un yapmış olduğu başvuru neticesinde ne karar verecek? Gelişmeler için sitemizi takip etmeye lütfen devam edin.

https://www.engadget.com/2019/11/14/amazon-microsoft-jedi-contract-protest/