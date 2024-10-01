DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr’de Prime üyelerine özel kampanyalar devam ediyor. Süper Tasarruf Haftası adı verilen kampanya ile gıda, içecek, temizlik, mutfak, kişisel bakım ve evcil hayvan ürünleri alışverişini Amazon’dan yapanlara yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Amazon’da çeşitli temel ihtiyaç ürünleri ve market ürünleri indirimli olarak satılıyor. Bugün başlayan yüzde 15 indirim kampanyasıyla beraber marketteki fiyatların altında fiyata alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca Prime üyelerine özel ücretsiz aynı gün teslimat veya yarın teslimat avantajlarını kullanarak siparişinizi hızlı şekilde teslim alabilirsiniz.

Prime Gaming ile 5 oyun daha ücretsiz oldu: 1,300 TL değerinde 1 gün önce eklendi

Kampanyadan nasıl yararlanılır?

Yüzde 15 indirimden faydalanmak isteyenler için Prime üyelerine özel iki farklı kampanya var. Birinci kampanyada linkteki ürünlerden 500 TL ve üzeri tüm siparişlere yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Diğer kampanyada ise sepet tutarı fark etmeksizin linkteki ürünlerden dilediğiniz 3 tanesini eklediğinizde yüzde 15 indirim uygulanacak. İki kampanya da 7 Ekim 2024'e kadar geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak için:

500 TL ve üzerine yüzde 15 indirim

3 ürün alana yüzde 15 indirim

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Amazon'da market ürünlerinde Prime üyelerine özel indirim başladı