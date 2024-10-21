Amazon'da Prime Akşam Fırsatları başladı: Gamepad, işlemci, kulaklık indirimde!

Amazon'da Prime Akşam Fırsatları başladı. Sadece bu akşama özel indirimlerde Xbox controller, AMD Ryzen işlemci, ASUS ROG kulaklık ve gaming mousepad modellerinde indirimler var.