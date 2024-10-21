Amazon'da Prime Akşam Fırsatları başladı: Gamepad, işlemci, kulaklık indirimde!

Bugünkü Prime Akşam Fırsatları’nda Ryzen 5 5600 işlemci, Ryzden 5 7500F işlemci, Xbox Wireless Controller, Klasse Gaming Mouse Pad, Asus ROG Fusion II 500 gaming kulaklık ve Lenovo klavye fare setinde indirimli fiyatlar göze çarpıyor.
Prime Akşam Fırsatları - 21 Ekim
- Microsoft Xbox Wireless Controller Beyaz, 9. Nesil (Microsoft Türkiye Garantili): 2.659 TL
- Asus ROG Fusion II 500 7.1 Surround RGB Kablolu Gaming Kulaklık: 2.569 TL
- LENOVO 4X30L79920 Q Klavye Mouse Set: 499 TL
- Klasse Pro 70x30 cm Oyuncu Gaming Mouse Pad: 289 TL
- Klasse Longteng Huoyun Special Edition 480x400x4 mm E-Sports Mouse Pad: 844 TL
- AMD Ryzen™ 5 5600 3.5GHz (Turbo 4.4GHz) 6 Core 12 Thread (İşlemci): 3.513 TL
- AMD Ryzen 5 7500F 3.7GHz (Turbo 5.0GHz) 6 Core 12 Thread İşlemci (Tray): 5.975 TL
- Aqara E1 2K Wi-Fi 6 Güvenlik Kamerası: 1.290 TL
- Jumbo Assos Midi 3'lü Titanyum Gold Tencere Takımı: 3.352 TL
- Deconox Paslanmaz Çelik Otomatik Çırpıcı: 69 TL
- arena Python Racing Yüzme Gözlüğü: 978 TL
- Canon 0775B079 VP-101 Musterpaket A 4, fotoğraf kağıdı, 10 x 15 cm, 4 x 5 yaprak: 79 TL
- Carrera, 1st WD Mickey Eğlenceli Yarış, Slot Araba: 1.535 TL
- Deconox Tekerlekli Katlanabilir Akordiyon Saklama Sepeti (45 LT): 699 TL
- Deconox Tepsili Lüx 6 Bölmeli Kahvaltılık Seti: 199 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)