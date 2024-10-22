Amazon'da sadece bu akşama özel indirimler (22 Ekim)

- Prime Akşam Fırsatları - 22 Ekim
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Ayda 39 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmamış kişiler ilk 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.
Bugünkü Prime Akşam Fırsatları’nda Ryzen 5 5700X işlemci, MSI Ventus RTX 4070 SUPER ekran kartı, Lenovo ThinkBook 16 dizüstü bilgisayar, Lenovo ThinkBook Bluetooth Mouse ve Klasse Mouse Pad'de indirimli fiyatlar sunuluyor.
Prime Akşam Fırsatları - 22 Ekim
- Klasse Classic Mouse Pad 70x30 cm: 141 TL
- Lenovo ThinkBook Bluetooth Silent Mouse: 599 TL
- MSI Ventus RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC Ekran Kartı: 28.306 TL
- AMD Ryzen™ 7 5700X 3.4GHz İşlemci (Tray): 5.433 TL
- Lenovo ThinkBook 16 Notebook 21KK001ATR10 Ryzen5 7530U 32GB 512SSD W11: 22.799 TL
- Hp Pro Tower 290 G9 8N8X1AA14 i5-12500 16GB 512SSD W11P Masaüstü Bilgisayar: 18.389 TL
- BLACK+DECKER 12V 1,5 Ah Slim Şarjlı El Süpürgesi: 3.199 TL
- Aqara Akıllı yem otomatı C1: 2.990 TL
- URUCHI iPhone Pro/Pro Max Lens Koruyucu: 240 TL
- BANDAI, Ultra Instinct Goku - 30 cm Dragon Ball Figür: 561 TL
- Zenon Smart Starry Projektör Light Gece Lambası: 402 TL
- Deconox Bambu Kesme Tahtası 24 * 34CM Büyük Boy: 164 TL
- Deconox Tepsili Lüx 5 Bölmeli 6 Parça Kahvaltılık Seti: 199 TL
- Deconox Katlanır Ayaklı Bambu Yatak Keyif Servis Tepsisi: 399 TL
- Jumbo Glory Double Wall Çift Çidarlı Kulplu 2'li Bardak 350 ml: 859 TL
- Karaca Piraye Emaye 3'lü Tencere Seti: 1.399 TL
- Jumbo New Sky Çaydanlık: 2.559 TL
- Pierre Cardin 71300841 Arlene 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı: 14.887 TL
- Ravensburger GraviTrax Oyun: 529 TL
- TOMY Çılgın Top, Oyuncak: 798 TL
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)