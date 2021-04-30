Amazon Prime abonelerinin yalnızca %87'si Prime Video hizmetini kullanıyor

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Günümüzün en büyük şirketlerinden birisi olan Amazon, geçtiğimiz günlerde 2021 yılının ilk çeyreğine dair mali sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan veriler arasında Amazon Prime Video'ya dair bilgiler bir hayli dikkat çekti.

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Bildiğiniz gibi Amazon'un Amazon Prime isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis sayesinde alışveriş bölümünde çeşitli avantajlar, Prime Gaming, ve Prime Video gibi ayrıcalıklara sahip olabiliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre şu anda Prime'ın 200 milyonun üzerinde abonesi bulunuyor.

Her ne kadar birçok avantaj sunsa da birçok kullanıcının abone olma sebebinin başında alışveriş sitesindeki ayrıcalıklar geliyor diyebiliriz. Mali sonuçlarda açıklanan veriler de bunu destekliyor. Yapılan açıklamaya göre Amazon Prime abonelerinin yalnızca %87.5'i Amazon Prime Video kullanıyor. Yani yaklaşık olarak 175 milyonu.

Bu oran aslında çok daha düşük olabilir. Çünkü Prime Video'da yalnızca bir kez bile bir şey izlediyseniz, Amazon sizi kullandınız olarak sayıyor. Yani aktif olarak kullanan abone sayısı çok daha düşük olabilir. Bunun başlıca sebebi elbette kütüphanenin çok kısıtlı olması. Ancak ilerleyen süreçte geelcek olan yapımlar ile bu oran ve abone sayısı daha da artacaktır. Özellikle Yüzüklerin Efendisi dizisi bir hayli merak ediliyor.

https://www.ign.com/articles/amazon-prime-video-175-million-members-streamed-at-least-one-movie-tv-show

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