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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Prime abonelerinin yalnızca %87'si Prime Video hizmetini kullanıyor

    Amazon geçtiğimiz saatlerde 2021'in ilk çeyreği için mali sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan sonuçlarda Amazon Prime Video'ya dair bazı detaylar açığa çıktı.
    30 Nisan 2021, 19:15 (3 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Amazon Prime abonelerinin yalnızca %87'si Prime Video hizmetini kullanıyor
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    Günümüzün en büyük şirketlerinden birisi olan Amazon, geçtiğimiz günlerde 2021 yılının ilk çeyreğine dair mali sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan veriler arasında Amazon Prime Video'ya dair bilgiler bir hayli dikkat çekti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon'un zaman yolculuğu ve uzaylı temalı filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Amazon'un yeni süper kahraman dizisi Invincible 2. ve 3. sezon onayı aldı"

    Bildiğiniz gibi Amazon'un Amazon Prime isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis sayesinde alışveriş bölümünde çeşitli avantajlar, Prime Gaming, ve Prime Video gibi ayrıcalıklara sahip olabiliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre şu anda Prime'ın 200 milyonun üzerinde abonesi bulunuyor.

    Her ne kadar birçok avantaj sunsa da birçok kullanıcının abone olma sebebinin başında alışveriş sitesindeki ayrıcalıklar geliyor diyebiliriz. Mali sonuçlarda açıklanan veriler de bunu destekliyor. Yapılan açıklamaya göre Amazon Prime abonelerinin yalnızca %87.5'i Amazon Prime Video kullanıyor. Yani yaklaşık olarak 175 milyonu.

    Bu oran aslında çok daha düşük olabilir. Çünkü Prime Video'da yalnızca bir kez bile bir şey izlediyseniz, Amazon sizi kullandınız olarak sayıyor. Yani aktif olarak kullanan abone sayısı çok daha düşük olabilir. Bunun başlıca sebebi elbette kütüphanenin çok kısıtlı olması. Ancak ilerleyen süreçte geelcek olan yapımlar ile bu oran ve abone sayısı daha da artacaktır. Özellikle Yüzüklerin Efendisi dizisi bir hayli merak ediliyor.



    https://www.ign.com/articles/amazon-prime-video-175-million-members-streamed-at-least-one-movie-tv-show
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    napolyon94 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yalnızca %87 ne demek? Herkes demek değil mi?
    Yanıtla +22
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlıktaki anlatım bozukluğunu bulunuz.
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Teknolojist_44 (**** ****) 4 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Donanımhaber kuruyla %kaç ve üzeri olması gerekiyor çoğunluk olması için? Yüzdelerde enflasyona uğradı.
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    ozakin70 (Pickle Rick) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Artık taraflı mı yazıyoruz haberi yalnızca ne demek?
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalnızca diye bir ibareyle bir an %87 kullanmıyor sandım anlatım bozukluğu olmuş
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    EFSANEBRAD (ÇAĞDAŞ *****) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaç aydır abone olduğumu hatırlamıyorum bile. Açıp bir tane film izlemişimdir belki. Türkiye içeriği özelikle dublaj yok gibi. Haberde anlatım bozukluğu var zaten de, o oran bile çok çok fazla...

    Beleş kargo olmasa çoktan iptal etmiştim...
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok bence.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlıktaki anlatım bozukluğunu bulunuz.
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    napolyon94 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yalnızca %87 ne demek? Herkes demek değil mi?
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    A ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    izleyecek birşey yok ki. geçen girdim şhrek izledim çıktım
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    ghostmen323 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    kütüphanesi netflix abd kütüphanesine göre hayli az genişlemesi lazım. maalesef iki platformunda türkiye kütüphanesi düşük durumda.
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