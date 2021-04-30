Amazon'un yeni süper kahraman dizisi Invincible 2. ve 3. sezon onayı aldı

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Amazon'un yeni popüler dizisi Invincible daha ilk sezonu bitmeden ikinci ve üçüncü sezon onayı aldı. Yapılan resmi açıklamalara göre Invincible önümüzdeki yıllarda yeni sezonlarıyla Amazon Prime Video'da serinin hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Invincible dizisinin yaratıcısı Robert Kirkman,"Invincible'a olan bağlılıkları ve verdikleri destekler için Amazon'a inanılmaz müteşekkirim. Invicible çizgi roman serisi, Cory (Walker) ve benim büyürken okuduğumuz ve sevdiğimiz türe adeta bir aşk mektubu niteliğindeydi. Karakterlerimizin animasyon dizisi üzerinden tekrar hayat bulması bizim için inanılmaz memnuniyet verici oldu. Bu hikayeyi en az iki yıl daha devam ettirecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı. Kirkman diziyle birlikte ayrıca orijinal çizgi roman serisinin de yazarıydı.

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Geçtiğimiz Mart ayında başlayan Invincible dizisi +18 yaş sınırlaması ve süper kahraman türüne getirdiği farklı bakış açışıyla dikkat çekiyor. İlk sezonu sekiz bölümden oluşan dizinin her bir bölümü bir saat uzunluğunda. Dizi yarın (30 Nisan) yayınlanacak olan sekizinci bölümüyle birlikte sezon finali yapacak.

Invincible'ın ilk sezonu genel anlamıyla seyircilerin epey bir beğenisini kazanmayı başardı. Özellikle de aksiyonun yoğun olduğu bazı bölümler izleyenleri ciddi etkilemiş gibi görünüyor. Invincible'ın önümüzdeki yıllarda yayınlanacak olan yeni sezonları için şimdiden heyecanlı bekleyiş başlamış durumda.

The Walking Dead çizgi romanlarıyla da tanıdığımız Robert Kirkman'ın en popüler ikinci serisi olan Invincible 2003-2018 yılları arasında tam 15 yıl devam etmişti.

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