Prime Day'de indirime giren televizyonlar: Yılın son fiyatları!

Tam Boyutta Gör Amazon’da Prime Day indirimleri bugün başladı. Prime Day kampanyasında öne çıkan ürünleri listelemeye devam ediyoruz. Bu içeriğimizde düşük fiyatıyla dikkat çeken televizyon modellerini bir araya getirdik.

Amazon’da DH’ye özel indirimler başladı! 5 sa. önce eklendi

Prime Day indirimleri, 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Prime’ı ilk 30 gün ücretsiz deneyebilir ve sonrasında ayda 39 TL’ye üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde indirimli ürünlere erişebiliyor, ücretsiz hızlı kargo hizmetinden yararlanabiliyor ve Prime Video’yu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.

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İndirimli televizyonlar

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Prime Day'de indirime giren televizyonlar: Yılın son fırsatları!