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    Prime Day'de indirime giren televizyonlar: Yılın son fiyatları!

    Amazon'da Prime Day indirimlerinde televizyonlarda cazip fiyatlar göze çarpıyor. Son günlerdeki zamlara ve KDV'deki artışa rağmen bugünün şartları için uygun fiyata satılan televizyonları listeledik.
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    Prime Day'de indirime giren televizyonlar: Yılın son fırsatları! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Prime Day indirimleri bugün başladı. Prime Day kampanyasında öne çıkan ürünleri listelemeye devam ediyoruz. Bu içeriğimizde düşük fiyatıyla dikkat çeken televizyon modellerini bir araya getirdik.

    Prime Day indirimleri, 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Prime’ı ilk 30 gün ücretsiz deneyebilir ve sonrasında ayda 39 TL’ye üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde indirimli ürünlere erişebiliyor, ücretsiz hızlı kargo hizmetinden yararlanabiliyor ve Prime Video’yu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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