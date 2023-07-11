Prime Day'de indirime giren televizyonlar: Yılın son fiyatları!

Prime Day indirimleri, 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Prime’ı ilk 30 gün ücretsiz deneyebilir ve sonrasında ayda 39 TL’ye üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde indirimli ürünlere erişebiliyor, ücretsiz hızlı kargo hizmetinden yararlanabiliyor ve Prime Video’yu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.
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İndirimli televizyonlar
- Woon WN43DAL13 43'' Full HD Android TV: 3.859 TL
- Philips 32PHS5507/62: 4.199 TL
- Toshiba 43UA3A63DT Android Smart TV: 7.399 TL
- Toshiba 50UA3A63DT Android Smart TV: 8.499 TL
- Samsung QE32LS03BBUXTK The Frame QLED: 11.689 TL
- Toshiba 58UL3C63DT 58" Smart LED TV: 10.999 TL
- TCL 50P735 50 inç Google TV: 11.179 TL
- LG 43NANO76 webOS Smart NanoCell TV: 11.699 TL
- TCL 50C725 50 inç 4K UHD Uydulu QLED Google TV: 12.199 TL
- TCL 50C635 50 inç 4K UHD QLED Google TV: 12.499 TL
- LG 50NANO81 webOS Smart NanoCell TV (2021): 12.799 TL
- TCL 55P735 55 inç 4K UHD LED Google TV: 13.798 TL
- Philips 55PUS8007/62 3-taraflı Ambilight TV: 14.299 TL
- Samsung UE50CU7200UXTK Crystal UHD (2023): 14.498 TL
- TCL 55C635 55 inç 4K UHD QLED Google TV: 15.998 TL
- Sony BRAVIA KD-50X72K 50 inç: 17.285 TL
- TCL 65P635 65 inç 4K UHD LED Google TV: 18.299 TL
- TCL 65P735 65 inç 4K UHD LED Google TV: 19.799 TL
- Samsung QE50Q67CAUXTK 50" QLED (2023): 19.999 TL
- Samsung QE55Q67CAUXTK 55" QLED (2023): 24.199 TL
- Samsung QE65Q67CAUXTK 65" QLED (2023): 31.991 TL
- TCL 65C825 65 inç 4K UHD Uydulu Mini LED Google TV: 33.499 TL
- Samsung QE55QN700BTXTK 55" 140 Ekran Neo QLED 8K: 35.999 TL
- Sony BRAVIA XR-65A75K OLED TV: 49.695 TL
- Samsung QE75QN85CATXTK 75" Neo QLED 4K (2023): 63.815 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)