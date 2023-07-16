Amazon Prime Day indirimlerinde günün öne çıkan Flaş Fırsatları

Prime Day kampanyası kapsamında kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar indirimlerinde günün öne çıkan indirimlerini listeledik. Bu fiyatlar sadece bugün saat 16.00'ya kadar geçerli.