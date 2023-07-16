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    Amazon Prime Day indirimlerinde günün öne çıkan Flaş Fırsatları

    Prime Day kampanyası kapsamında kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar indirimlerinde günün öne çıkan indirimlerini listeledik. Bu fiyatlar sadece bugün saat 16.00'ya kadar geçerli.
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    Amazon Prime Day indirimlerinde günün öne çıkan Flaş Fırsatları Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 11 Temmuz’da başlayan Prime Day indirimleri yarın saat 23.59’da sona erecek. Her gün üç parti halinde yenilenen Flaş Fırsatlar’da ise ekstra indirimler uygulanmaya ve avantajlı fiyatlar sunulmaya devam ediyor.

    Bugün saat 08.00’da başlayan Flaş Fırsatlar’da Philips Elektrikli Diş Fırçası, SteelSeries Mousepad, Stanley termos ve giyim ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor.

    Prime Day indirimleri için tıklayın

    Bugün saat 16.00’ya kadar geçerli Flaş Fırsatlar

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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