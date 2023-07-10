Prime Day indirimleri bu gece başlıyor

Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime üyelerine özel en büyük indirim dönemlerinden Prime Day indirimleri bu gece saat 00.00’da başlıyor. Prime Day indirimleri 11-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Prime Day indirimlerine ulaşmak için tıklayın

Yedi gün sürecek Prime Day indirimleri boyunca elektronikten giyime, cep telefonundan gıdaya, kişisel bakımdan elektrikli ev aletlerine tüm kategorilerde çeşitli indirimler yapılacak. Uzun soluklu indirimlerin yanı sıra Flaş Fırsat adındaki indirimler ile kısa süreliğine cazip fiyatlar sunulacak. Ayrıca “Çok Al Az Öde” kategorisindeki ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerde tüm indirimlere ek yüzde 10 indirim yapılacak.

Prime Day indirimlerine ulaşmak için tıklayın

DH’ye özel indirimler

DonanımHaber takipçilerine Prime Day’de indirime girmesini istediğiniz kategorileri ve ürünleri sormuştuk. Sizlerden gelen talepler üzerine Prime Day’de DH takipçilerinin en çok istediği ürünlerde ve kategorilerde özel indirimler yapılacak.

Amazon Prime Day 2023 İndirim Listesi Anketi 2 hf. önce eklendi

Prime'ı 30 gün ücretsiz deneyebilirsiniz

İndirimlerden sadece Amazon’un Prime üyeleri yararlanabilecek. Prime’ı 30 gün ücretsiz devam edebilir ve memnun kalırsanız ayda 39 TL’ye aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz. Prime üyesi olarak özel indirimlerin yanı sıra ücretsiz hızlı kargo, randevulu teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz.

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Prime Day 2023 indirimleri bu gece başlıyor: Ne zaman bitecek?