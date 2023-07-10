Prime Day indirimleri bu gece başlıyor

Prime Day indirimlerine ulaşmak için tıklayın
Yedi gün sürecek Prime Day indirimleri boyunca elektronikten giyime, cep telefonundan gıdaya, kişisel bakımdan elektrikli ev aletlerine tüm kategorilerde çeşitli indirimler yapılacak. Uzun soluklu indirimlerin yanı sıra Flaş Fırsat adındaki indirimler ile kısa süreliğine cazip fiyatlar sunulacak. Ayrıca “Çok Al Az Öde” kategorisindeki ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerde tüm indirimlere ek yüzde 10 indirim yapılacak.
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DH’ye özel indirimler
DonanımHaber takipçilerine Prime Day’de indirime girmesini istediğiniz kategorileri ve ürünleri sormuştuk. Sizlerden gelen talepler üzerine Prime Day’de DH takipçilerinin en çok istediği ürünlerde ve kategorilerde özel indirimler yapılacak.
Prime'ı 30 gün ücretsiz deneyebilirsiniz
İndirimlerden sadece Amazon’un Prime üyeleri yararlanabilecek. Prime’ı 30 gün ücretsiz devam edebilir ve memnun kalırsanız ayda 39 TL’ye aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz. Prime üyesi olarak özel indirimlerin yanı sıra ücretsiz hızlı kargo, randevulu teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)