Prime Gaming (Amazon Luna) Temmuz 2026 oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming Temmuz 2026 oyunları
Prime Gaming'in Temmuz 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, CyClones, LoneStar, Symphony of War: The Nephilim Saga, Still There, Regular Factory: Escape Room, Poly Vita, Framed Collection, Escape Academy, In Sound Mind, Mystic Academy: Escape Room, Zoria: Age of Shattering ve Weakless başta olmak üzere 12 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 69,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- CyClones (GOG)
- LoneStar (Epic Games Store)
- Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)
- Still There (9 Temmuz, GOG)
- Regular Factory: Escape Room (9 Temmuz, GOG)
- Poly Vita (16 Temmuz, Legacy Games)
- Framed Collection (16 Temmuz, GOG)
- Escape Academy (16 Temmuz, Epic Games Store)
- In Sound Mind (23 Temmuz, Amazon Games App)
- Mystic Academy: Escape Room (23 Temmuz, GOG)
- Zoria: Age of Shattering (30 Temmuz, GOG)
- Weakless (30 Temmuz, GOG)
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş