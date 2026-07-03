Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Temmuz ayı listesi açıklandı. Prime Gaming yerine artık Amazon Luna platformuna entegre olan kütüphaneye bu ay 12 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Temmuz 2026 ücretsiz oyunları.

Amazon Prime Gaming Temmuz 2026 oyunları

Prime Gaming'in Temmuz 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, CyClones, LoneStar, Symphony of War: The Nephilim Saga, Still There, Regular Factory: Escape Room, Poly Vita, Framed Collection, Escape Academy, In Sound Mind, Mystic Academy: Escape Room, Zoria: Age of Shattering ve Weakless başta olmak üzere 12 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon'un Starlink rakibi Leo kritik eşiği geçti 15 sa. önce eklendi

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 69,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

CyClones (GOG)

LoneStar (Epic Games Store)

Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)

Still There (9 Temmuz, GOG)

Regular Factory: Escape Room (9 Temmuz, GOG)

Poly Vita (16 Temmuz, Legacy Games)

Framed Collection (16 Temmuz, GOG)

Escape Academy (16 Temmuz, Epic Games Store)

In Sound Mind (23 Temmuz, Amazon Games App)

Mystic Academy: Escape Room (23 Temmuz, GOG)

Zoria: Age of Shattering (30 Temmuz, GOG)

Weakless (30 Temmuz, GOG)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Prime Gaming (Amazon Luna) Temmuz 2026 oyunları açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: