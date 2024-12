Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga ve Bus Simulator 21 Next Stop

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Bus Simulator 21 Next Stop ve LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga olacak. Bunlar arasından Bus Simulator 21 Next Stop, büyük bir şehirde otobüs şoförü olup farklı güzergâhlarda yolculuk yapma ve yolcuları alıp dilediği durakta bırakma üzerine kurulu olan bir yapım. LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga ise, seriye ait dokuz filmin tamamını LEGO serisine taşıyor.

Her iki oyun, Epic Games Store'da 5 Aralık'tan 12 Aralık'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Brotato'yu kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

